Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Belli Oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB), 2017-2019 yılları arasında başvuran şirketler arasından en hızlı satış geliri elde eden 100 şirketin olduğu bir liste yayımladı. Yetkililer, sıralamada yer alan 100 şirketin diğer şirketlere göre ortalama 13 kat daha hızlı büyüdüğü belirtildi. Listede 29 farklı şehirden, 32 farklı sektörden firmalar yer alıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) yapılan açıklamada ‘Türkiye 100 şirketleri, tek bir şirket gibi kabul edildiğinde, 2019 yılı toplam cirosu 6,47 milyar lira, 2019 yılı ortalama cirosu 64,7 milyon lira. 2020 yılındaki toplam istihdam 11 bin 339 kişi, şirket başına ortalama istihdam ise 113 kişi oldu. 2017-2019 dönemindeki ortalama büyüme oranı ise yüzde 498 olarak görüldü’ denildi.

32 farklı sektörden şirketin yer aldığı listede, yoğunluğun en çok bilgisayar programlama ve danışmanlık sektörlerinde görüldüğü ifade edildi. Bunları; makine ve ekipman imalatı, toptan ticaret, fabrikasyon metal ürünleri, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler ile mimarlık ve mühendislik faaliyetlerinin izlediği kaydedildi.

Şirketlerin 76'sı İhracat Yapıyor

100 şirket sıralamasında bulunan şirketlerin 76'sının 78 farklı ülkeye ihracat yaptığı ve bu şirketlerin pandemi döneminde uzaktan çalışma şekline uyum sağladığı ifade edildi. Diğer yandan salgın sürecinde 67 şirketin kamusal desteklerden yararlandığı söylendi.

Söz konusu şirketlerin yarısından fazlasının önümüzdeki 1 yıl içinde finansman arayışında olduğuna işaret edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

‘Kovid-19 sürecinde şirketlerin 48'i finansman ihtiyacını öz kaynaklarından karşılarken, 52'si kamu/özel banka kredi imkanlarından yararlandı. Önümüzdeki 1 yıl içinde finansman arayışı olan firma sayısı 60. Şirketlerin yüzde 41,7'si, 10 milyon liradan fazla finansmana ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Şirketlerin yüzde 26,7'si ilave finansmanı işletme sermayesi ve makine/tesisat yatırımı için kullanacak.’

CEO'ların Yaş Ortalaması 42, Yüzde 10’unda Kadın Yönetici Var

Kuruluş yılına göre ise şirketlerin yaş ortalamasının 11,2 yıl, üst düzey yöneticilerinin yaş ortalamasının ise 42 olduğu açıklandı. Öte yandan bu şirketlerin yüzde 10'unun kadınlar tarafından yönetildiği vurgulandı.

Şirketlerde nihai karar merci konumundaki kişilerin eğitim seviyelerinin yüksekliğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

‘Türkiye 100 listesindeki 85 şirketin yetkili kişileri en az üniversite mezunu. En hızlı büyüyenlerin büyük kısmı hizmet içi eğitimin önemli olduğunun farkında. Söz konusu 100 şirketin 89'u çalışanlarının niteliklerini artırmaya yönelik kurum içi ve/veya kurum dışı eğitim faaliyetleri düzenlediklerini açıkladı. Türkiye'nin hızlı büyüyen şirketleri içerisinde çalışanlarının kendi işlerini kurmasına yardımcı olan şirket sayısı ise 39.’

Ticaret Bakanı Muş: Tüm Şirketlerimizi ve Markalarımızı Milli Servetimiz Olarak Görüyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuşmasında girişimciliğin ekonomik gelişme ve kalkınmanın can damarı olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

‘Biz başta bu 100 şirket olmak üzere tüm şirketlerimizi ve markalarımızı milli servetimiz olarak görüyoruz. Bu şirketler büyüdükçe ekonomimiz büyüyecek, ekonomimiz büyüdükçe ülkemiz dünya ekonomisi içerisinde daha üst sıralara tırmanmış olacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak her bir girişimcimize ya bir yol açacağız, ya bir yol bulacağız ya da yol göstereceğiz. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Biz felaket senaryoları yazanlara prim vermiyoruz. Türkiye'nin potansiyeline güveniyoruz. Bu ülkenin hem insan kaynağı açısından hem yatırım ortamı açısından gayet güçlü bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Yeter ki ülkemize güvenelim, yeter ki el ele verelim. Türkiye'nin çözemeyeceğimiz hiçbir sorunu yok.’

Hisarcıklıoğlu: 100 Şirketin Bu Dönemdeki Ortalama Büyümesinin Yüzde 498

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, liste hazırlanırken başvuran şirketlerin 2017-2019 ciro artış hızının dikkate alındığını belirtti. Listede yer alan 100 şirketin bu dönemdeki ortalama büyümesinin yüzde 498 olduğu bilgisini paylaşan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

‘Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye'deki milli gelir artışının 13 kat üzerinde bir performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ortalama yüzde 212 artırdılar. 2019'da her bir şirket ortalama, 65 milyon liralık satış yaptı. Yine her biri ortalama 113 kişiye istihdam sağladı. 2017-2019 döneminde istihdamları yüzde 148 arttı. Bu şirketlerin yüzde 76'sı ihracat yapıyor. Tam 78 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve listeye girmeye hak kazanan şirketlerimizle iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum.’