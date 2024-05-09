PS5 Pro Bekleyenlere Müjde: Sony Bu Ay İçerisinde Tanıtımını Yapabilir!

Sony'nin geçtiğimiz günlerde Stellar Blade'in piyasaya sürülmesinin ardından Mart 2025'e kadar özel oyunlara ara vermesi, oyun dünyasında ses getirdi. Bu durum, birçok oyuncuyu hayal kırıklığına uğratsa da, 2024 yılı için iddialı projeler hala gündemde yer alıyor.

Sony'nin özel oyunlara ara vermesi, Playstation hayranları arasında endişe yaratsa da, firmanın önümüzdeki yıla dair planları merak uyandırıyor. Özellikle PS5 Pro söylentileri ve yeni özel oyunlar hakkındaki bilgiler büyük bir heyecanla bekleniyor. Sony'nin bu bilgileri Eylül ayında açıklaması öngörülse de, bu ay içerisinde yeni Playstation sunumu gerçekleştireceği iddia edildi.

Yeni Playstation Sunumu Ne Zaman Yapılacak?

Şu an için Sony'den resmi bir açıklama bulunmamasına rağmen Giant Bomb'dan Jeff Grubb, Sony'nin bu ay içerisinde gerçekleştireceği bir sunum hazırlığında olduğunu söyledi.

Son Giant Bomb yayınında Playstation sunumu iddialarını öne süren Grubb, "Görünüşe göre bu ay gerçekleşecek. Ancak önümüzdeki hafta mı yoksa sonraki hafta mı, dürüst olmak gerekirse tam bilmiyorum ama her an gerçekleşebilir" ifadelerine yer verdi.

Yapılması iddia edilen sunumda Sony'nin gelecekteki planları hakkında detaylar paylaşması kesin bir şekilde beklenmese de şirketin her zaman bir sürpriz duyuru yapma ihtimali de var.

Sunumla ilgili asıl beklentiler ise Bloober Team imzalı Silent Hill 2, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater gibi oyunların yer almasından oluşuyor. Çünkü bahsedilen oyunlar için kesin çıkış tarihinin açıklanması yönünde söylentiler bulunuyor.