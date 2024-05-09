TBMM'den Son Çağrı Geldi: X, Türkiye'de Yasaklanacak mı?

Daha önce TikTok için yapılan çağrı sonrası ülkemize temsilci atanmış ve tartışmalı konular mecliste bu temsilci eşliğinde görüşülmüştü. X'e yönelik benzer çağrıdan ise aynı yanıt alınmasına rağmen temsilci ataması gerçekleştirilmedi. Bugün ise bu konuya ilişkin TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanından açıklama geldi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, X'e aynı konuda yeniden çağrıda bulunarak "Ya Türkiye'ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız. 'Temsilcilik açacağız' dediniz, bu sözde kaldı, açmadınız. Kanunun arkasından dolanmak istediniz." ifadelerini kullandı.

X Yakında Türkiye'de Yasaklanabilir

Konunun gündeme gelmesiyle TikTok için de birçok kullanıcı bu platformların Türkiye'de yasaklanma ihtimalinden korktuğunu belirtmişti. Bu konuyu gündeme getiren Başkan Hüseyin Yayman şu ifadeleri kullandı:

"Biz yasaklamalara karşıyız. Türkiye'de bu iş yasaklamaya kadar gidecek. Maalesef burada asla sözle, tavsiyeyle, ricayla, mesafe alamadığımız bir ilişki var. TBMM çatısı altından tüm dijital ağlara bir kez daha seslenmek istiyoruz: Hiç kimse dokunulmaz değil. Hiç kimse kendini yasamanın, yargının, yürütmenin üzerinde göremez. Hiç kimse kendini içinde bulunduğu ülkenin, kanunlarının, hukukunun üstünde göremez. Bu noktada muhakkak nasıl ki siz Kanada'da, Fransa'da, İngiltere'de, Avusturya'da, Danimarka'da o ülkeyle iş birliği yaparak orada çalışmalarınızı yürütüyorsanız burada da hukuka, kanuna uymanız gerektiğini düşünüyoruz."

Başta TikTok olmak üzere neredeyse tüm sosyal medya platformlarının Türkiye'ye temsilcilik atayarak ülkede yapmak istediklerini anlatmalarını ve iş birliği içerisinde çalışmalarını takdir eden Başkan Hüseyin Yayman, X'in kendisini böyle kabul ettirmeye çalışmasını kabul etmediklerini söyledi.

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