Merkez Bankası Başkanından Açıklama: 500 ve 1000 TL'lik Banknotlar Gelecek mi?

Ülkemizde giderek artan döviz kurları ve enflasyon sonrası vatandaşlar daha büyük miktarlarda banknotlara ihtiyaç duyulduğunu uzunca süredir belirtiyordu. Daha önce de gündeme gelen 500 ve 1000 TL'lik banknot ile ilgili şimdi daha ciddi bir gelişme yaşandı.

Konuya dair son birkaç yıldır yetkililere uzatılan mikrofonlar çağrısız kalsa da konuya dair dikkat çeken bir açıklama Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan‘dan geldi.

Esasında konuyla ilgili ilk gelişmeler geçtiğimiz günlerde bazı marketlerde satışa sunulan para sayma makinelerinde yer alan "Yeni banknotlarla uyumlu" ifadesinin yer almasıyla ortaya çıkmıştı. Bugün ise konuya Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıklık getirdi.

500 ve 1000 TL'lik Banknotlara Olan İhtiyaç Araştırılacak

2. Enflasyon Raporu toplantısında konuya dair açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yeni banknotlara ihtiyaç olup olmadığına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı birçok faktöre bağlı. Makro ekonomik finansal analizlere teknik değerlendirmelere göre karar veriyoruz. Bu kapsamda tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini de dikkate alıyoruz. Yaptığımız analizler sonucunda ihtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız. Sonrasında ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Kamu maliyesi tarafından gelecek destek de önemlidir. Eş güdüm sadece bununla sınırlı da değil. Aynı zamanda yönetilen, yönlendirilen fiyatların belirlenmesi hususu da söz konusu.”

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 500 ve 1000 TL'lik banknotlar gelmeli mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.