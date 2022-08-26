Türkiye'de Üretilen Telefon Sayısı 7 Kat Arttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun verileriyle derlenen yeni bilgilere göre Türkiye'de cep telefon üretimi geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla %767,43 artarak 6.904.630'a yükseldi. Türkiye'de 2021 yılı içerisinde 14.694.210 elektronik kimlik belgeli cihaza ait 23.788.263 uluslararası mobil cihaz kimliği, mobil cihaz kayıt sisteminde kayıt altına alındı.

Bu kayıtlar ticari amaçlarla ithal edilen, imal edilen veya yolcu ile birlikte gelen cihazları kapsarken, IMEI sayısı baz alındığında geçen yıl toplamda 11.951.260 IMEI numarasının kayıt edildiği görülüyor. Bu sayı bir önceki yıla göre %43 daha az.

İthal Edilen Telefon Sayısı da Düşüşte

Cihaz sayısında da bir önceki yıla oranla ithal edilen cihaz sayısı %38 oranında düşüş gösteriyor. Bunda kurun mevcut etkisi kadar yerli telefon üretiminin de etkisi bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde pek çok global firma Türkiye'de kendi tesislerini açtı ve telefonları burada üretmeye başladı. İmal edilen cihaz sayısı geçtiğimiz yıl bir önceki yıla kıyasla tam %767,43 oranında arttı ve 6.904.630'a yükseldi.

Seyahat ile birlikte yolcunun yanında getirilen ve kayıt altına alınan cihaz sayısı da %52 artışla 110.253'e ulaştı. Bu telefonların 107.581'i e-Devlet üzerinden kaydedilirken, 2.672'si ise kayıt merkezleri aracılığıyla kaydedildi.