Twitter Kararından Döndü: Kamu Hizmetlerine Ücretsiz API Sunuluyor!

Twitter kısa bir süre önce, aylık 42.000 $'dan başlayan Enterprise planı için ödeme yapmadıkları sürece kamu hizmeti ve güvenlik hesaplarını API'sinden kesme kararından vazgeçti.

API'ye erişim için ücret talep etme kararı yoğun eleştirilerle karşılandığı için Twitter'ın kararındaki değişiklik herkesi memnun edecek gibi görünüyor. Hava durumu uyarılarını, ulaşım güncellemelerini ve acil durum bildirimlerini tweetleyen doğrulanmış hükûmet veya kamuya ait hizmetler artık API'yi ücretsiz olarak kullanabilecek.

Bu karar, geçtiğimiz ay yüzlerce bağımsız geliştiricinin Twitter tabanlı uygulamalarını kapatmak zorunda kalmasının ardından geldi ve bu durum Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yürütülen acil hava durumu uyarı hesaplarını ve MTA'nın NYC Metro hesapları gibi toplu taşıma uyarı hesaplarını önemli ölçüde etkiledi.

Kamuya Bilgi Veren Hesaplar da Geri Dönüyor

Bu hesaplar halka en güncel bilgilerin sağlanmasında çok önemli bir rol oynamaktaydı ve yoklukları birçok kişi tarafından hissedildi.

Genel olarak bu duyuru, kullanıcılardan son zamanlardaki diğer popüler olmayan hamlelerinden daha fazla tepki alan Twitter için canlandırıcı bir değişiklik. Twitter'ın ekosisteminde böylesine kritik bir rol oynadıkları için kamu hizmetlerinin Twitter'ın API'sini ücretsiz olarak yeniden kullanabilmesi oldukça önemli.