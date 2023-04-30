Twitter'ın Eski CEO'sundan Elon Musk'a Eleştiri: "Doğru Yolda Değil!"

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinde etkin rol oynayan platformun kurucusu Jack Dorsey, son aylarda ünlü milyarderin aldığı radikal kararlar hakkında eleştirilerde bulundu.

Bir dönem yakın arkadaşı olan Elon Musk hakkında sert ifadeler kullanmaktan çekinmeye Dorsey, Twitter'ın Elon Musk'ın elinde daha kötü bir duruma geldiğini söyledi.

"Elon Musk'ın Zamanlaması Kötüydü"

Twitter'daki görevinden ayrıldıktan sonra Bluesky isimli kendi merkeziyetsiz sosyal platform projesine başlayan Jack Dorsey, eski platformunun son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Jason Goldman'ın "Twitter'ın Elon Musk mümkün olan en iyi şekilde yönetildiğini düşünüyor musun?" sorusuna cevap veren Dorsey, "Hayır. Zamanlamasının kötü olduğunu fark ettikten sonra hemen harekete geçtiğini de düşünmüyorum. Yönetim kurulunun satışı zorlaması gerektiğini de düşünmüyorum. Fakat bu oldu ve şimdi yapabileceğimiz tek ley, bunun bir daha olmasını önlemek için bir şeyler inşa etmek." dedi.

Washington Post yazarı Will Oremus'un gönderisini alıntılayarak kendisini suçlamasına şiddetle karşı çıkan Dorsey, daha önceden Twitter'ın yaşadığı kader yolculuğundaki rolü için özür dilediğini belirtti.

Öte yandan "Twitter'ın tek çözümü Elon Musk." paylaşımının bugünlerde tiye alındığı sorusunu da cevaplandıran Jack Dorsey, "Şirket halka açık olarak asla hayatta kalamazdı. Aktivist yatırımcılar ve PE firmaları tarafından manipüle edilmeye mahkum edildi." dedi.

Sözlerini Twitter'ın satılmasında oynadığı rol ile şirkete ihanet ettiğini reddederek tamamlayan Dorsey, halka açık şirketlerin doğası gereği hak verildiğinde satış ve devralmaya tabi olduğunu belirtti. Bu olay, Jack Dorsey'in yakın arkadaşı Elon Musk'ı ilk defa açıktan eleştirmesi olarak kayda geçti.