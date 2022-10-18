Uber Eats, Kanada'da Esrar Dağıtmaya Başladı

Toronto'daki Uber Eats müşterileri, Leafly ile kurulan yeni bir ortaklık sayesinde önümüzdeki haftadan itibaren esrar sipariş edebilecek. Leafly'ye göre esrar dağıtımı ilk kez Uber gibi büyük bir üçüncü parti dağıtım platformu aracılığıyla sağlanacak.

Toronto'da 19 yaş ve üstü olanlar, uygulamada bir restorandan sipariş verir gibi esrar siparişi verebilecekler ancak esrar kullanıcıları siparişleri konusunda yasal yaşta olmaları gerektiği konusunda uyarılacaklar.

Teslimatı Alabilmek İçin Yasal Yaş Zorunluluğu Aranacak

Teslimatlar bağımsız bir sürücü yerine esrar perakendecisinin personeli tarafından yapılacak. Siparişi teslim edenler, Kanada yasalarına uymak için müşterinin yaşını ve ayıklığını da doğrulayacak. Ortaklık kapsamında üç farklı esrar tedarikçisi Uber Eats'e hizmet verecek.

Uber Eats Kanada genel müdürü Lola Kassim konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu:

"Perakendecilerin Toronto'daki insanlara evlerine teslim edilmek üzere yasal esrar satın almaları adına güvenli ve uygun seçenekler sunmalarına yardımcı olmak için Leafly gibi endüstri liderleriyle ortaklık kuruyoruz, bu da yasadışı pazarla mücadelemiz için önemli bir adım."

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