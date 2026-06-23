vivo'nun Katlanabilir Telefonuyla İlgili Can Sıkan Gelişme: Aşırı Pahalı Olacak!

vivo'nun yaklaşan amiral gemisi telefonu X Fold 6'nın kısa bir süre önce fiyatları sızdırıldı. İddialara göre katlanabilir telefon bir önceki nesilden çok daha pahalı olacak. Bu da doğal olarak kullanıcıların canını fazlasıyla sıkacak bir gelişme diyebiliriz. İşte vivo X Fold 6 fiyatı!

vivo X Fold 6 Ne Kadardan Satılacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre vivo X Fold 6, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB olmak üzere dört farklı seçenekle raflardaki yerini alacak. Katlanabilir telefonun fiyatları ise sırasıyla 9.999 yuan (68.653 TL), 10.999 yuan (75.519 TL), 11.499 yuan (78.952 TL) ve 12.499 yuan (85.818 TL) şeklinde olacak.

vivo X Fold 6'nın sızdırılan fiyatlarına Türkiye'de uygulanan vergileri de eklersek ortaya aşağıdaki gibi sonuçlar çıkıyor;

12 GB + 256 GB - 9.999 yuan (68.653 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 139.438 TL

12 GB + 512 GB - 10.999 yuan (75.519 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 153.383 TL

16 GB + 512 GB - 11.499 yuan (78.952 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 159.659 TL

16 GB + 1 TB - 12.499 yuan (85.818 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 174.300 TL

Maalesef bu fiyatlar katlanabilir telefonun selefine kıyasla çok daha pahalı olacağını gösteriyor. Burada ufak bir karşılaştırma yapacak olursak vivo X Fold 5 ise aynı konfigürasyonlarla 6.999 yuan (48.055 TL), 7.999 yuan (54.921 TL), 8.499 yuan (58.354 TL) ve 9.499 yuan (65.220 TL) fiyat etiketleriyle satışa sunulduğunu söyleyebiliriz. Yani yüzde 40'lık bir artış olacak gibi görünüyor.

vivo X Fold 6 Neden Selefinden Çok Daha Pahalı Olacak?

vivo X Fold 6’nın fiyatının selefine kıyasla neden yüzde 40 daha pahalı olacağına dair şu an için resmi bir açıklama yok. Ancak konuyla ilgili bazı tahminlerde bulunabiliriz. Sadece vivo özelinde değil, günümüzde birçok teknoloji şirketi bileşen maliyetlerindeki artış nedeniyle ürünlerine zam yapmak zorunda kalıyor. Bu da doğal olarak akıllı telefonların seleflerinden çok daha yüksek fiyatlarla piyasaya çıkmasına neden oluyor.

Yani vivo X Fold 6’nın zamlı gelmesinin nedeni bileşen maliyetlerindeki artış olabilir. Benzer şekilde Apple da kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla maliyetlerdeki artış nedeniyle ürünlerinin fiyatlarında artışa gidebileceğinin sinyallerini vermişti. Bu nedenle çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 18 serisi de vivo X Fold 6 gibi bir önceki nesle kıyasla daha pahalı olabilir.

Tabii tüm bu fiyatların şimdilik yalnızca bir sızıntıdan ibaret olduğunu ve şirket tarafından henüz doğrulanmadığını belirtelim. Yani Çinli marka tarafından gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

vivo X Fold 6 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X Fold 6'nın tanıtım etkinliği 25 Haziran'da gerçekleştirecek. Bu etkinlikle birlikte katlanabilir telefonun tüm teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Bunun dışında geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen vivo X Fold 5 maalesef ülkemizde satışa çıkmadı. Bu nedenle X Fold 6'nın da Türkiye'de satışa çıkmama ihtimali söz konusu.

Editörün Yorumu

vivo X Fold 6’nın sızdırılan fiyatı beni fazlasıyla şaşırttı. Açıkcası bu kadar pahalı olmasını beklemiyordum. Ancak yine de şirketten henüz resmi bir açıklama gelmediğini unutmamak gerekiyor. Umarım akıllı telefon iddialardaki gibi cep yakmaz ve kullanıcıların çok daha rahat ulaşabileceği bir fiyatla satışa sunulur.