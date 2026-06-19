200 MP Kameralı Katlanabilir Telefon Yolda! 7000 mAh Bataryası Var

Katlanabilir telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. vivo X Fold 6 olarak isimlendirilen mobil cihazın yeni görüntüleri paylaşıldı. Böylece katlanabilir telefonun renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihaz, üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

vivo X Fold 6'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

vivo X Fold 6'nın arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve LED flaş yer alacak. Modülün üzerinde Zeiss logosu da bulunacak. Zeiss desteği sayesinde telefon görüntü netliği ve kontrast artaracak. Böylece daha kaliteli fotoğraflar çekilebilecek. Zeiss ayrıca renkleri en doğal ve gerçekçi hâliyle sunuyor.

Telefonun arka yüzeyinde vivo logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları da yer alacak. Katlanabilir telefon ayrıca çok ince çerçeveler sayesinde çok şık bir görünüme sahip olacak. vivo x Fold 5'te de benzer bir tasarım tercih edilmişti. X Fold 5'in arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül bulunuyor ve bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alıyor.

X Fold 5'in katlanmamış hâli 159,7 x 142,3 x 4,3 mm, katlanmış hâli ise 159,7 x 72,6 x 9,2 mm boyutlarında. Telefon ayrıca 217 gram ağırlığında. Bu göz önünde bulundurulduğunda serinin yeni modelinin katlanmamış hâli 4,3 mm civarında bir kalınlığa sahip olabilir. Telefonun ayrıca katlanmış hâlinin 9,2 mm civarında bir kalınlığa sahip olabileceğini belirtelim.

vivo X Fold 6'nın Renk Seçenekleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni katlanabilir telefon modeli X Fold 6, siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte satışa sunulacak. Beyaz ve siyah renk seçeneklerinde telefonun arka yüzeyinde desenler bulunacak. Mavi renk seçeneğinde ise telefonun arka yüzeyinde mavinin renk tonları yer alacak.

Serinin bir önceki modeli X Fold 5'te siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği tercih edilmişti. Yeşil renk seçeneğinde telefonun arka yüzeyinde yeşilin renk tonları mevcut. vivo X Fold 3'te ise siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte piyasaya sürülmüştü.

vivo X Fold 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X Fold 6, 26 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. 16 GB RAM seçeneği, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo X Fold 5, 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.

vivo X Fold 6 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo Y29, vivo V60 Lite, vivo V70 FE, vivo X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak X Fold 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X Fold 6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Konuya dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo X Fold 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X Fold 5 için 1.607 dolar (74 bin 634 TL) başlangıç fiyatı belirlenmişti. X Fold 6'nın önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1.690 dolar (78 bin 490 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 150 bin TL civarında olabilir. Yerel fiyatlandırma yapılabileceğini de belirtelim. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

vivo X Fold 6'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 8,02 inç

8,02 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 5.000 nit

5.000 nit İşlemci: Dimensity 9500 Super

Dimensity 9500 Super Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Editörün Yorumu

vivo X Fold 6'nın tasarımını çok beğendim. Katlanabilir telefon yalnızca tasarımıyla değil özellikleriyle de dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. AMOLED ekran ise film izlemeyi ve oyun oynamayı oldukça keyilfi hâle getiriyor. Bunun neden ise bu ekranın hem çok canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.