vivo'nun 120Hz Ekranlı Telefonu İçin Geri Sayım: 8 GB RAM'i Var

vivo’nun 2019 yılında piyasaya sürdüğü S1 modelinin halefi için geri sayım başladı. Daha önce GSMA ve BIS gibi sertifikasyon platformlarında görülen vivo S2 şimdi de önemli bir platformda daha ortaya çıktı. Peki, bu gelişme tam olarak ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar!

vivo S2 Hangi Platformda Ortaya Çıktı?

vivo S2 V2576 model numarasıyla NBD ithalat ve ihracat veritabanında ortaya çıktı. Bu gelişme akıllı telefonun 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamayla raflardaki yerini alacağını doğruluyor. Tabii lansman sırasında daha farklı bellek opsiyonlarını da tanıtılma ihtimalinin olduğunu belirtelim. Bunun dışında cihazın geçtiğimiz günlerde aynı model numarasıyla BIS sertifikası aldığını da hatırlatalım.

vivo S2'nin NBD'de Görünmesi Ne Anlama Geliyor?

vivo S2'nin kısa bir süre önce NBD ithalat ve ihracat platformunda ortaya çıkması akıllı telefonun üretiminin tamamlandığını ve artık tanıtımından önce resmi dağıtım sürecinin başladığını gösteriyor. Yani bu gelişme modelin çok yakın bir tarihte kullanıcıların beğenisine sunulacağının bir kanıtı diyebiliriz.

vivo S2'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç civarı

6,3 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta-üst segment işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip orta-üst segment işlemci İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 RAM: 8 GB RAM (Başka opsiyonlar da olabilir)

8 GB RAM (Başka opsiyonlar da olabilir) Depolama: 256 GB (Başka opsiyonlar da olabilir)

vivo S2 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo S2'nin tanıtım tarihini şimdilik bilmiyoruz. Fakat daha önceki sızıntılara göre akıllı telefonun tanıtımı çok yüksek ihtimalle temmuz ayında gerçekleştirilecek. Cihazın Türkiye'de satılıp satılmayacağıyla ilgili de şu an için bir açıklama yok. Ancak markanın vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G gibi ürünlerini ülkemizde sattığını biliyoruz. Bu kapsamda vivo S2'nin de Türkiye'de satışa çıkma ihtimali söz konusu.

vivo S2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

2019'da piyasaya çıkan vivo S1 için 190 dolarlık (8.825 TL) bir fiyat etiketi belirlenmişti. vivo S2 ise teknik özellikleri itibarıyla selefinden çok daha güçlü olacak. Bu doğrultuda cihazın 45.000 rupi (22.133 TL) seviyesinde bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Bu da ülkemizdeki vergiler dahil edildiğinde 44.960 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

vivo S2 son olarak NBD platformunda görünmesi tanıtımın çok yakında yapılacağının güçlü bir göstergesi. Güvenilir kaynaklara göre cihaz temmuz ayında piyasaya sürülecek. Yani kullanıcıların çok beklemesi gerekmeyecek. Fiyat etiketini de dikkate aldığımda telefonun performans açısından kullanıcıları kesinlikle üzmeyeceğini söyleyebilirim.