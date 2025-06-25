Dev Bataryalı Aşırı İnce vivo X Fold 5 Tanıtıldı! 16 GB RAM'e Sahip

vivo X Fold 5'in özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, vivo'nun yeni katlanabilir telefonu neler sunuyor? İşte telefona dair merak edilen detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Geçtiğimiz yılın mart ayında X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'yu tanıtan vivo, uzun süredir merakla beklenen X Fold 5 isimli yeni katlanabilir telefonu tanıttı. Aşırı ince olan yeni telefon güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

vivo X Fold 5 Özellikleri

8,03 inç ekran büyüklüğüne sahip X Fold 5, AMOLED ekran üzerinde 2200 x 2480 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunyor. 6,53 inç büyüklüğüne sahip ikinci ekran ise AMOLED ekran üzerinde 1172 x 2748 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan X Fold 5'te Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelen telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 seçenekleri mevcut. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W kablolu, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.57 diyafram değerine sahip Sony IMX921 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.55 diyafram değerine sahip Sony IMX882 periskop telefoto kamera bulunuyor.

Telefonda 20 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip ön kamera mevcut. Telefonun katlanmamış hâli 4,3mm, katlanmış hâli ise 9,2 mm kalınlığında. Peki, parmak izi sensörünü içeren vivo X Fold 5'in fiyatı ne kadar?

vivo X Fold 5 Fiyatı

  • 12 GB RAM + 256 GB depolama: 6.999 yuan (38.791 TL)
  • 12 GB RAM + 512 GB depolama: 7.999 yuan (44.359 TL)
  • 16 GB RAM + 512 GB depolama: 8.499 yuan (47.131 TL)
  • 16 GB RAM + 1 TB depolama: 9.499 yuan (52.677 TL)

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