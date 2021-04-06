Vodafone, altyapı kesintilerine öngörücü bakım modeli uygulamaya başladı. Şirket, Makine Öğrenmesi ve Büyük Veri algoritmalarını kullanarak, gelecekte mobil altyapıda oluşabilecek arıza ve kesintileri henüz oluşmadan tespit edip engelleyebilecek. Böylece, şebeke hizmet kalitesinde önemli iyileşme sağlanacak.

Vodafone'dan Öngörücü Bakım Modeli Uygulaması

Vodafone, şebeke altyapısını yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Mobil altyapı yönetiminde öngörücü bakım modelini uygulamaya başlayan Vodafone, Makine Öğrenmesi ve Büyük Veri algoritmalarını kullanarak ve geçmiş deneyimlerini analiz ederek, gelecekte mobil altyapısında oluşabilecek arıza ve kesintileri henüz oluşmadan tespit edip engelleyebilecek. Böylece, altyapı güvenilirliğini ve erişilebilirliğini artırırken, iletişim hizmetlerinde de sürekliliği sağlayacak.

Vodafone, öngörücü bakım modeli ile, mobil altyapı ekipmanının ve bileşenlerinin geçmişte oluşturduğu alarmları kullanarak gelecekte oluşacak alarmları tahmin edebiliyor. Buna göre, geçmişte yaşanan mobil altyapı alarmlarındaki zaman, ekipman, topoloji ve arıza çeşidi arasındaki ilişkiler analiz edilerek ve Büyük Veri algoritmaları kullanılarak arıza önden tespit ediliyor. Böylece, alarm oluşmadan arızaya müdahale edilebiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, abonelerimize en iyi hizmeti kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sunabilmek için teknolojiyi en iyi şekilde kullanıyoruz. Makine Öğrenmesi ve Büyük Veri teknolojileri her alanda yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Gelecekte Büyük Veri teknolojilerinin de temel kullanımlarından biri olacak ‘öngörücü bakım modeli’ni başarılı bir şekilde test ettik ve mobil altyapımıza entegre ettik. Teknoloji iletişimi şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda bir yandan mevcut altyapımızı geliştirirken, diğer yandan da dijitalleşme yolunda yeni teknolojileri test etmeye ve uygulamaya devam edeceğiz."

Vodafone Fiber Altyapı Açıklaması da Yapmıştı

Vodafone, yakın zamana kadar bir arada kullanılması pek mümkün olmayan C bant (1520nm-1565nm) ve L bant (1570nm-1620nm) teknolojilerini birlikte kullanmayı başararak Türkiye’de bir ilke imza atmıştı.

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada şu cümlelere yer verilmişti: