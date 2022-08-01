Volkswagen İlk Uçan Aracı V.MO'yu Tanıttı

Volkswagen Group China bugün, tamamen elektrikli ve sürdürülebilir bireysel mobilite konseptlerinde çığır açma ve keşfetme stratejisinin bir parçası olarak ilk elektrikli Dikey Kalkış ve İniş (eVTOL) yolcu uçağı prototipini tanıttı. 2020'de Volkswagen Group China, kentsel hava hareketliliği pazarı ve kentsel trafiğin hava sahasına genişletilmesi dâhil olmak üzere yeni nesil mobilite çözümlerini keşfetmek için bir Dikey Hareketlilik projesi başlattı.

Yoğun araştırma, kavramsal çalışma ve geliştirmeden sonra proje ekibi şimdi ilk doğrulama modelini yani V.MO'yu geliştirdi. Bu ilk prototip, Kaplan Yılı'ndaki lansmanını anmak için boyanmış kendine özgü siyah ve altın renginden dolayı "Uçan Kaplan" olarak da adlandırıldı.

2023 Yazının Sonuna Kadar Testler Devam Edecek

Prototip konsepti, emisyonsuz mobilite için mevcut otonom sürüş çözümlerine ve pil teknolojisine dayanmakta. 11,2 m uzunluğunda ve 10,6 m açıklığında lüks x-wing konfigürasyonuna sahip model, dikey kaldırma için sekiz rotora ve yatay uçuş için iki pervaneye sahip. Şirket, konsepti optimize etmek için bu yıl içinde birkaç uçuş testi gerçekleştirecek ve geliştirilmiş bir prototip, 2023 yazının sonlarına kadar daha ileri test uçuşlarına tabi tutulacak.

Volkswagen Group China CEO'su Dr. Stephan Wöllenstein şunları söyledi:

"Bu pilot proje sayesinde, dikey mobilite ihtiyaçlarına hizmet edecek birinci sınıf bir ürün geliştirerek Volkswagen'in uzun süredir devam eden hassas mühendislik, tasarım ve inovasyon geleneğini bir sonraki seviyeye taşıyoruz."

Kentsel hava hareketliliği, özellikle büyük şehirlerin üzerinde ve arasında kısa ve orta mesafeli bağlantılar için hava sahasını kullanmayı amaçlayan, hızla gelişen bir pazardır. Çin'de, kalabalık mega kentlerinde kentsel ve şehirlerarası ulaşımın geleceğinde önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor. Ticari kullanımının ilk aşamasında V.MO'nun yüksek değere sahip teknoloji meraklısı Çinli müşteriler için, örneğin VIP hava ulaşım hizmetleri gibi birinci sınıf bir ürün olarak sunulması muhtemel.

eVTOL hava araçları, yolcuları mevcut geleneksel kara taşımacılığı araçlarından daha hızlı ve verimli bir şekilde ve daha fazla esneklikle taşıyabilecek. Dikey Hareketlilik projesi geliştikçe Volkswagen Group China, sertifika almak için ilgili Çinli yetkililerle birlikte çalışacak.