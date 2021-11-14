WhatsApp'a Facebook Reklam Verme Özelliği Geliyor

WhatsApp Business kullanıcılarına Facebook reklam verme aracı ile doğrudan reklam oluşturma olanağı tanınmaya başlanıyor. Anlık mesajlaşma uygulamasının işletme sürüme eklenecek yeni özellik aynı zamanda müşterilere ulaşmanın daha yeni ve kolay bir yolunu da sunuyor.

İşletmeler, bu özellik sayesinde Facebook'ta reklam vererek yeni müşterilere ulaşabilecek. Bu da potansiyel müşterilerin gerçek müşterilere dönüşmesinde önemli bir rol oynayacak.

WhatsApp'tan Facebook Reklam Verme Özelliği Nasıl Çalışacak?

Yeni özellikten aslına bakılacak olursa bir süre önce zaten bahsedilmişti. Şirket, bunun gibi bazı WhatsApp Business araçlarını kullanarak işletmelerin nasıl para kazanabileceğini açıklamıştı. WhatsApp'tan Facebook reklamı oluşturma özelliği, kullanıcıları oldukça meraklandırmıştı çünkü tam olarak nasıl çalışacağı belirsizdi.

Bazı kullanıcılar da insanları WhatsApp'a yönlendiren reklamlar oluşturmanın zaten mümkün olduğunu, bu özelliğin ne işe yarayacağını merak etmişti. Elbette ki bu tür reklamlar şu anda da oluşturulabiliyor fakat işletmelerin bunu yapabilmesi için Facebook'u kullanması gerekiyor.

Yeni özellik ise Meta'nın (eskiden Facebook olarak biliniyordu) sosyal medya platformlarının birbiri ile nasıl bağlantılı hale geleceğine dair önemli bir ipucu olma niteliğine sahip.

WhatsApp Business kullanıcıları, Business Tools kısmına eklenecek yeni araç ile Facebook'u kullanmadan doğrudan reklam oluşturabilecek. Özellik şimdilik WhatsApp Business beta (iOS 2.21.230.15, Android 2.21.23.15) sürümünde yer alıyor.

WABetaInfo'ya göre bazı kullanıcılar bu özellikleri önceki sürümlerde de kullanabilir. Bununla birlikte son güncellemeyi alan beta kullanıcıları yine de özelliği kullanamayabilir. Bunun sebebi, özelliğin şu anda belirli bir kullanıcı kitlesinin kullanımına açık olması. Yeni seçeneği göremiyorsanız bu kapsama girmiyor olabilirsiniz.

WhatsApp beta sürümünün en son sürümünde bu seçeneği görürseniz cihazınızdan bir fotoğraf ya da video seçerek yeni bir reklam oluşturmaya başlayabilirsiniz. Yeni bir reklam oluşturduğunuz zaman Facebook'ta belirli bir sayıda kullanıcıya ulaşabilirsiniz.

Bu sayı tamamen reklamı oluşturmak için ayırdığınız bütçeye bağlı. Yani bütçenize göre çok küçük bir kullanıcı kitlesi de olabilir, çok büyük bir kullanıcı kitlesi de olabilir.

WhatsApp'tan oluşturan reklamları gören kullanıcılar, "Mesaj Gönder" butonuna tıklayarak ya da dokunarak işletme ile kolayca iletişime geçebilecek. WhatsApp'tan Facebook reklam verme seçeneği sayesinde kullanıcılar işletmeniz ile direkt iletişime geçme olanağına sahip olacak.