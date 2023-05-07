WhatsApp'a Rapor Etme Özelliği Ekleniyor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, son yıllarda grupların gelişmesiyle birlikte aynı zamanda bir topluluk platformu haline de geldi. Meta, yavaş yavaş grupların diğer topluluk platformlarından eksik kaldığı yerleri kapatıyor.

Yakın zamanda WhatsApp gruplar bölümü için test edilmeye başlayan özelliğe göre artık kullanıcılar mesajları grup yöneticisine bildirebilecek.

WhatsApp Gruplar Rapor Et Özelliği Nasıl Aktif Edilir?

Son aylarda getirilen yeni limitle birlikte WhatsApp gruplarındaki maksimum kullanıcı sayısı 1024'e kadar yükseldi. Böylesine hızlı büyüyen bir topluluk yapılanması varken bazen gruplarda istenmeyen paylaşımların yapılması da kaçınılmaz oluyor.

Bunu engelleme adına yöneticilerin eline kontrol mekanizması vermeyi amaçlayan Meta, WhatsApp grupları için mesaj raporlama özelliğini aktif hale getirdi. Kullanıcılar, diledikleri takdirde uygunsuz olarak gördükleri mesajı grup yöneticilerine bildirebilecek, son karar yine grup yöneticilerinde olacak.

Android 2.23.10.8 Beta sürümüyle birlikte sunulan rapor etme özelliği, grup yöneticileri tarafından aktif hale getirilebiliyor. Özelliği açmak için yöneticilerin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor:

Grup ayarlarına girin

Yönetici incelemesi için gönder aktif hale getirin

WhatsApp, yeni düzenlemeyle birlikte grup içi iletişimin kalitesinin artmasını ve topluluklar arası bir oto-kontrol şeması oluşturulmasını amaçlıyor.