WhatsApp, Anketler ve İçerik Başlıkları İçin Yeni Özellikler Sunuyor

WhatsApp, mesajlaşma platformunda anket ve içerik başlıkları kullananlara yeni özellikler getiriyor. Anketler için üç yeni güncellemenin yanı sıra altyazılı paylaşım için yeni bir seçenek de WhatsApp kullanıcılarının hizmetine sunuluyor.

Anketlere Üç Yeni Özellik Geliyor

Yeni güncelleme ile birlikte anketler özelliğine, her biri üretkenliği ve eğlence faktörünü önemli ölçüde artıran üç yeni değişiklik ekleniyor. Bunlardan ilki, tek oylu anketler oluşturma olanağı. Bu yeni anket türü, insanların yalnızca bir kez oy kullanmasına olanak tanıyor.

Bugün tanıtılan bir başka ilginç yeni özellik de sohbet penceresinde anket arama özelliği. Bu özellik, daha sonra yanıtlamaya karar verdiğiniz bir anketi bulmanızı kolaylaştırıyor.

Anketler için üçüncü ve son güncelleme ise anket oluşturucularına yönelik. Artık insanlar oy verdiğinde anket oluşturuculara bildirimler gönderilecek. Buna ek olarak, anket oluşturucular artık aldıkları her bildirimle toplamda kaç kişinin oy kullandığını görebilecekler.

İçerik Başlıkları Artık Düzenlenebilecek

İçerik başlıkları konusunda ise WhatsApp, kullanıcıların artık belgeleri başlıklar ile paylaşabileceğini duyurdu. Ayrıca başlığı olan herhangi bir medya türünü iletirken ve sohbetler arasında fotoğraf paylaşırken daha fazla ayrıntı sağlamak için artık saklamak, silmek veya tamamen yeniden yazmak için yeni seçenekler mevcut. WhatsApp kullanıcıları ayrıca fotoğraf ve videoları ilettiklerinde bunlara bir başlık ekleyebilecekler.

WhatsApp'a göre bugün duyurulan tüm yeni özellikler önümüzdeki haftalarda küresel olarak kullanıcılara sunulacak.