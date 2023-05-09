Artık Alışverişlerinizi WhatsApp'tan Ödemek Mümkün Olacak: Yeni Ödeme Sistemi!

WhatsApp, Hindistan ve Brezilya'nın ardından Singapur'da da sohbet içinde ödeme yapma özelliğini kullanıma sunuyor. Meta, bu özelliği bölgede kullanıma sunmak için Stripe ile ortaklık kurdu.

WhatsApp bu ödeme özelliğini Stripe Connect ve Stripe Checkout çözümlerini kullanarak oluşturdu ve uygulama içi ödemeleri çevrimiçi ve çevrimdışı olarak kullanılabilir hâle getirdi. Müşteriler kredi kartları, banka kartları veya Singapur'un PayNow fon transfer sistemini kullanarak işletmelere ödeme yapabiliyor.

Meta, WhatsApp üzerinden ödeme kabul etme özelliğinin şu anda yalnızca birkaç işletme tarafından kullanılabildiğini söyledi ancak önümüzdeki aylarda bu özelliği daha fazla işletmenin kullanımına açmayı planlıyor. İşletmeler bu özelliği WhatsApp Business aracılığıyla kurabilir ve bu da onlara bir Stripe hesabı alma konusunda rehberlik eder.

WhatsApp Sohbet İçi Ödeme Özelliğini Birçok Ülkede Test Ediyor

📢 @WhatsApp Singapore users can now pay local businesses for goods and services seamlessly and securely right within a WhatsApp chat. pic.twitter.com/h4g3IMNbGm — Stephane Kasriel (@skasriel) May 9, 2023

WhatsApp, Hindistan'daki ödeme hizmetlerini ilk olarak 2020 yılında test modunda ülkenin Birleşik Ödeme Arayüzü (UPI) ağına dayalı olarak başlattı. Hindistan Ulusal Ödeme Kurumu 2022 yılında Meta'nın bu hizmeti 100 milyon kullanıcıya genişletmesine izin verdi. Geçtiğimiz Ağustos ayında şirket, Hindistan'da Reliance Jio ile uçtan uca bir alışveriş deneyimi sunarak müşterilerin uygulamayı kullanarak market alışverişi siparişi vermesini sağladı.

WhatsApp, yaklaşık üç yıl boyunca eşler arası ödemelere izin verdikten sonra geçen ay Brezilya'da da ticari ödemeleri başlattı.

Mark Zuckerberg şimdi farklı bölgelerde ödeme hizmetleri başlatmak için sohbet uygulamasının 2 milyarlık kullanıcı tabanına güveniyor. WhatsApp'ta abonelik ücreti ya da reklam olmadığı için, Meta'nın uygulamadan para kazanması için en önemli yöntem iş teklifleri. Önümüzdeki aydan itibaren WhatsApp, İşletme hizmetlerinin kullanımı için bildirim tabanlı bir fiyatlandırma sisteminden konuşma tabanlı bir fiyatlandırma yapısına da geçiyor.