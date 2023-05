Artık Alışverişlerinizi WhatsApp'tan Ödemek Mümkün Olacak: Yeni Ödeme Sistemi!

WhatsApp, Hindistan ve Brezilya'nın ardından Singapur'da da sohbet içinde ödeme yapma özelliğini kullanıma sunuyor. Meta, bu özelliği bölgede kullanıma sunmak için Stripe ile ortaklık kurdu.

WhatsApp bu ödeme özelliğini Stripe Connect ve Stripe Checkout çözümlerini kullanarak oluşturdu ve uygulama içi ödemeleri çevrimiçi ve çevrimdışı olarak kullanılabilir hâle getirdi. Müşteriler kredi kartları, banka kartları veya Singapur'un PayNow fon transfer sistemini kullanarak işletmelere ödeme yapabiliyor.

Meta, WhatsApp üzerinden ödeme kabul etme özelliğinin şu anda yalnızca birkaç işletme tarafından kullanılabildiğini söyledi ancak önümüzdeki aylarda bu özelliği daha fazla işletmenin kullanımına açmayı planlıyor. İşletmeler bu özelliği WhatsApp Business aracılığıyla kurabilir ve bu da onlara bir Stripe hesabı alma konusunda rehberlik eder.

📢 @WhatsApp Singapore users can now pay local businesses for goods and services seamlessly and securely right within a WhatsApp chat. pic.twitter.com/h4g3IMNbGm