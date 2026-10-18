Windows 11 Güncellemesi, Kapattığınız Güvenlik Özelliğini Kilitliyor

Microsoft, Windows 11 için 13 Ekim 2026'da yayımladığı KB5127648 güncellemesinin Akıllı Uygulama Denetimi'ni bozduğunu doğruladı. Güncellemeyi kuran bazı bilgisayarlarda bu güvenlik özelliği, kapatıldıktan sonra yeniden açılamıyor. Bazı şirket ağlarında ise Wi-Fi ve Uzak Masaüstü bağlantıları kurulamıyor.

Akıllı Uygulama Denetimi Neden Açılmıyor?

Akıllı Uygulama Denetimi, Microsoft Defender ile birlikte çalışan ve zararlı olabilecek uygulamaları çalışmadan önce engelleyen bir Windows 11 özelliği. Microsoft'un destek sayfasına göre özellik daha önce kapatıldıysa, güncellemeden sonra Windows Güvenliği'nde seçenek gri görünüyor ve yeniden açılamıyor. Microsoft'a göre özelliği zaten açık olan bilgisayarlarda bir sorun yok.

Hata Windows 11'in 24H2, 25H2 ve 26H2 sürümlerini kapsıyor. Microsoft kalıcı düzeltmeyi sonraki bir güncellemeyle yayımlayacak. O zamana kadar şirketin önerdiği geçici çözüm şöyle: Başlat menüsündeki arama kutusuna cmd yazın, Komut İstemi'ne sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştır'ı seçin. Açılan pencereye şu 2 komutu sırayla yapıştırın, ardından bilgisayarı yeniden başlatın:

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides" /v 2883193997 /t REG_DWORD /d 1 /f reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides" /v 2850574478 /t REG_DWORD /d 1 /f

Microsoft kayıt defterinde değişiklik yapmadan önce yedek alınmasını da tavsiye ediyor. Şirket, BT ekipleri için 2 Grup İlkesi de hazırladı.

KB5127648'i Kuranlar Başka Hangi Sorunlarla Karşılaşabilir?

Şirket ağlarında kullanılan 802.1X PEAP kimlik doğrulamalı Wi-Fi'ye, Credential Guard kapalı bazı bilgisayarlar güncellemeden sonra bağlanamıyor. Microsoft bunu hata olarak değil, önceden duyurduğu bir güvenlik sıkılaştırması olarak tanımlıyor. Şirkete göre kullanıcı adı ve parolayı elle girmek sorunu aşıyor. Bu değişiklik evlerdeki standart Wi-Fi ağlarını etkilemiyor.

Yönetici koruması açık bilgisayarlara Uzak Masaüstü ile bağlanmak isteyen standart kullanıcılar da 0xC000000D hatası alıyor. Sorun eylüldeki önizleme güncellemesiyle başladı ve Microsoft yöneticilere bu özelliği geçici olarak kapatmayı öneriyor. Eylülden kalan bir sorun da sürüyor: USB Ses Sınıfı 1.0 kullanan bazı kulaklık ve ses aygıtları çalışmıyor. Microsoft eylül ortasındaki ek güncellemeyle sorunun bir kısmını gidermişti, KB5127648 kalan belirtileri çözmüyor.

Bazı kullanıcılar güncellemenin 0x800f0845 hatasıyla kurulamadığını bildiriyor; aynı hata ağustostan beri başka toplu güncellemelerde de görülüyor. Microsoft bu hatayı henüz bilinen sorunlar listesine eklemedi. Kurulum sürekli başarısız oluyorsa güncellemeyi Microsoft Update Kataloğu'ndan indirip elle kurmak bir seçenek, ancak önce KB5043080 güncellemesinin kurulu olması gerekiyor.

Güncellemeyi Kaldırmak Gerekiyor mu?

Evde kullanılan bilgisayarların çoğunda güncellemeyi kaldırmayı gerektiren bir sorun yok. KB5127648 saldırılarda kullanılan bir açığı da kapattığı için kaldırmak bu korumayı da ortadan kaldırıyor. Kaldırmak isteyenler Ayarlar > Windows Update > Güncelleştirme geçmişi > Güncelleştirmeleri kaldır yolundan KB5127648'i seçip Kaldır'a basabilir. Güncellemeyi henüz kurmadıysanız Windows Update'teki "Güncelleştirmeleri 7 gün duraklat" seçeneği kurulumu erteliyor.

KB5127648 Hangi Yenilikleri Getiriyor?

Güncelleme sorunların yanında kademeli olarak yenilikler de getiriyor. Emoji 17 desteği, internetten indirilen PDF dosyalarının Dosya Gezgini'nde yeniden önizlenmesi ve Copilot tuşunun başka bir işleve atanabilmesi bunlardan bazıları. Microsoft bazı oyunlarda fare hareketlerinin takılmasına yol açan hatayı da giderdi. Windows 11 24H2'nin Home ve Pro sürümleri için bu son güncelleme oldu.

Editörün Yorumu

Bence sorundan en çok etkilenenler, bir programı kurabilmek için Akıllı Uygulama Denetimi'ni kısa süreliğine kapatan kullanıcılar. Özellik açık kaldığı sürece koruma sürüyor, kapatan ise geri açamıyor. Öte yandan ev kullanıcılarının çoğu özelliği hiç kapatmadığı için bu hatayı fark etmeyecek. Etkilendiyseniz güncellemeyi kaldırmak yerine Microsoft'un 2 satırlık komutunu uygulamanızı öneririm, çünkü kaldırmak saldırılarda kullanılan açığı yeniden açar.