Windows 11 24H2 Kullananlar Dikkat: Güncelleme Desteği Bugün Bitiyor

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Microsoft Ekim 2024'te yayımladığı Windows 11 24H2 sürümünün Home ve Pro kullanıcılarına verdiği desteği bugün sonlandırıyor. Şirketin sürüm takvimine göre bugün yayımlanacak aylık güvenlik paketi, bu sürüm için son güncelleme olacak. Bilgisayarını güncellemeyen kullanıcılar, bundan sonra keşfedilen güvenlik açıklarına karşı korumasız kalacak.

Windows 11 24H2 Desteği Neden Bitiyor?

Microsoft Windows 11 için her yıl yeni bir özellik güncellemesi yayımlıyor; Home ve Pro sürümleri bu güncellemelerin her biri için 24 ay destek alıyor. 1 Ekim 2024'te yayımlanan 24H2 de bu sürenin sonuna geldi. Enterprise ve Education sürümlerini kullanan kurumlar ise 24H2 için Ekim 2027'ye kadar güncelleme almaya devam edecek.

Kurumsal tarafta da bir hatırlatma var. Windows 11 23H2'nin Enterprise, Education ve IoT Enterprise sürümleri 10 Kasım 2026'daki güncellemeyle desteğin sonuna ulaşacak.

Windows 11 Sürümünüzü Nasıl Kontrol Edersiniz?

Klavyede Windows ve R tuşlarına birlikte basıp açılan kutuya "winver" yazdığınızda kullandığınız sürüm ekrana geliyor. Sürüm 24H2 görünüyorsa Ayarlar > Windows Update bölümündeki "Güncelleştirmeleri denetle" düğmesiyle yeni sürümün bilgisayarınıza hazır olup olmadığına bakabilirsiniz. Microsoft'un önerdiği sürümler geçen yıl yayımlanan 25H2 ile Eylül 2026'da dağıtımı başlayan 26H2.

26H2 Home ve Pro sürümlerinde Ekim 2028'e kadar güncelleme alacak. Microsoft yeni sürümün aşamalı olarak dağıtıldığını, bu nedenle her bilgisayarda aynı anda görünmeyebileceğini belirtiyor.

Editörün Yorumu

Windows 10'un destek sonu geldiğinde büyük bir tartışma yaşanmıştı ama bence Windows 11'in kendi sürümlerinin de bir son kullanma tarihi olduğu çoğu zaman gözden kaçıyor. Güncellemeleri ertelemeyi alışkanlık haline getiren kullanıcılar, farkında olmadan güvenlik yamalarının dışında kalabiliyor. Sürüm geçişi dosyalarınızı silmiyor; yine de güncellemeden önce önemli belgelerinizi bir yere yedeklemenizi öneririm.