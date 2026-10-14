Windows Kullananlar Dikkat: Microsoft 1.400'den Fazla Açığı Kapattı

Microsoft Ekim 2026 güvenlik güncellemesiyle Windows başta olmak üzere yazılımlarındaki 1.400'den fazla açığı kapattı. Şirket bir önceki rekoru eylülde yaklaşık 1.000 düzeltmeyle kırmıştı, ekim paketi bu sayıyı da geride bıraktı. Kapanan açıklardan biri, güncelleme yayımlanmadan önce saldırılarda kullanılıyordu. Paket, Windows 10 ve Windows 11 kullanan bilgisayarlara Windows Update üzerinden ulaşıyor.

Microsoft Ekim Güncellemesinde Neleri Kapattı?

Ekim paketindeki 78 açık kritik seviyede. Bu açıkların çoğu, saldırganın kullanıcıdan neredeyse hiçbir işlem beklemeden bilgisayarda istediği kodu çalıştırmasına imkan veriyor. Microsoft'un eylül paketi bile normal bir ayın yaklaşık on katı büyüklüğündeydi.

Saldırılarda kullanılan açık, güvenlik açıklarına verilen ortak numaralandırma sisteminde CVE-2026-96951 koduyla kayıtlı. Windows Kabuğu'ndaki bu açık, sistemin güvenlik önlemlerini atlatmaya imkan veriyor ve Windows 10, Windows 11 ile bazı Windows Server sürümlerini etkiliyor. .NET Framework'teki bir başka açığın ayrıntıları da güncellemeden önce kamuya açılmıştı. Microsoft bu açığın saldırılarda kullanıldığına dair bir iz bulmadı.

Açık Sayısı Neden Bu Kadar Arttı?

Microsoft açık sayısındaki artışı büyük dil modellerine bağlıyor. Yapay zekâ araçları, kod içindeki hataları eskisine göre çok daha hızlı buluyor. Güvenlik şirketi Tenable'ın hesabıyla ekim paketi tek başına, 1.261 açıkla rekor kıran 2020 yılının toplamını aşıyor. Microsoft'un 2026'da kapattığı açık sayısı, yılın bitmesine iki ay kala 4.000'i geçti.

Bu hacim, şirketlerin bilgi işlem ekiplerini zorluyor. Kurumlar her güncellemeyi ağa dağıtmadan önce test ediyor ve paket büyüdükçe bu süre uzuyor. Fortra'dan Tyler Reguly'nin önerisi, önce ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı'nın (CISA) saldırılarda kullanılan açıklar listesindeki 26 Microsoft açığını kapatmak.

Windows Güncellemesi Nasıl Kurulur?

Ev kullanıcılarının yapması gereken tek şey güncellemeyi kurmak. Windows 11'de Ayarlar > Windows Update menüsünden Güncelleştirmeleri denetle düğmesine basmak yeterli. Ekim paketi Windows 11 için KB5127648, Windows 10 için KB5126657 numarasıyla geliyor. Windows 11 güncellemesi, Dolby Digital olarak bilinen AC-3 ses biçimindeki sorunları ve siyah ekran hatasını da gideriyor.

Windows 10 kullananlar da bu paketi alıyor. Microsoft Windows 10'un ücretsiz güvenlik desteğini önce bir yıl uzatmış, birkaç ay önce de Ekim 2027'ye kadar sürdürme kararı almıştı. Windows 11 tarafında ise 24H2 sürümünün Home ve Pro desteği bu ayki güncellemeyle sona erdi.

Editörün Yorumu

Bir ayda 1.400 açık kulağa korkutucu geliyor ama bence tablonun bir de öbür yüzü var. Microsoft'a göre bu açıkların büyük kısmını yapay zekâ araçları buldu, yani bulunan her açık kapanmış bir kapı demek. Asıl risk güncellemeyi ertelemekte, çünkü saldırılarda kullanılan bir açık Windows 10 ve Windows 11'i birlikte etkiliyor. Ev bilgisayarınızda güncellemeyi bekletmeden kurmanızı, kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden başlatmayı unutmamanızı öneririm.