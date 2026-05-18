Windows Kullanıcılarının Baş Belası Tuş İşlevsel Hale Geliyor

Microsoft, bir süre önce kendi yapay zeka destekli asistanı Copilot'ı daha yaygın hâle getirmek adına önemli bir adım attı. Lenovo, HP ve daha birçok marka ile çalışarak yeni modellerde Copilot tuşunun yer almasını sağlayan şirket, tüm çabalarına rağmen asistanının Windows kullanıcıları tarafından benimsemesini sağlayamadı.

Son zamanlarda bu asistanını biraz daha geri plana almaya başlayan teknoloji devi, şu an çok sayıda bilgisayarda mevcut olan Copilot tuşunu çok daha işlevsel hâle getirecek adımlar atmaya hazırlanıyor. Şirket, bu tuşa çeşitli işlevler atamayı mümkün hâle getireceğini doğruladı.

Copilot Tuşuna Hangi İşlevler Atanabilecek?

Microsoft'un açıklamasına göre Copilot tuşunun yakında sağ Control tuşu ya da bağlam menüsü olarak kullanmanın mümkün hâle geleceğini belirtti. Bilindiği üzere sağ Control tuşu, bilgisayar klavyesinde boşluk tuşunun sağ tarafında konumlanıyor. Sol taraftaki Control tuşu ile aynı işleve sahip fakat bazı yazılımlarda sağdaki Control tuşuna işlev atama gibi yöntemler tercih edilebiliyor.

Diğer yandan sadece yön tuşlarının kullanıldığı oyunlarda soldaki Control tuşunun yerine sağdakini kullanmak, oyunculara daha kolay gelebiliyor. Her ne kadar klavyeden klavyeye değişiklik gösterse de çoğu modelde sağdaki Control tuşunun yerini Copilot tuşu almış durumda. Ayrıca çoğu klavyede sağ Control ile Alt Gr tuşunun arasında konumlanan bağlam menüsü de artık birçok modelde yer almıyor.

Bu arada bağlam menüsü, bilgisayarda herhangi bir uygulama simgesinin üzerine sağ tıkladığınızda açılan menü olarak tanımlanabilir. Sadece uygulama simgeleri de değil, bununla birlikte masaüstünde boş bir yere sağ tıkladığınızda gördüğünüz yenileme ve görünüm gibi seçeneklerin yer aldığı menü de buna dahil. Bu tuş sayesinde farenin sağ tuşuna basmaya gerek kalmıyor. Özellikle bilgisayardaki çoğu işlemi klavye ile yapanlar için büyük avantaj sağlıyor.

Neden Copilot Tuşuna İşlev Atama Özelliği Sunulacak?

Microsoft'un Copilot tuşu ile ilgili itirafı, yeni işlev atama özelliğinin de temel sebebi olarak görülüyor. Teknoloji devi, Copilot tuşunun şu ana kadar sağdaki Control tuşu ya da bağlam menüsünü kullanan birçok müşterisinin işlerini yürütmesini zorlaştırdığını belirtti. Şirket, tam da bu sorunu ortadan kaldırmak için Copilot tuşunu Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot'ı açmayı sağlamanın ötesine geçirecek işlev atama özelliğini devreye almayı planlıyor.

Copilot Tuşu İçin İşlev Atama Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Windows 11 kullanıcılarının Copilot tuşuna işlev atayabilmesi için bir süre daha beklemesi gerekecek. Microsoft, yeni özelliğin yılın sonuna doğru yayınlanacak olan Windows 11 güncellemesi ile sunulacağını ifade etti. Bu da işlev atama özelliğine kavuşabilmemiz için önümüzde hâlâ birkaç ay olduğu anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Microsoft'un son zamanlarda yapay zeka alanındaki ısrarlı tavrını bir kenara bırakıp kullanıcı isteklerini dinlemeye başlamasını olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Copilot tuşuna işlev atama özelliğini bile sunacak olması, şirketin kullanıcılardan gelen talepleri yapay zeka alanında lider konuma yerleşme hedefinden bile önceye aldığını gösteriyor. Umuyorum ki bu tür adımlar görmeye devam ederiz.