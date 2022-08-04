Windows 11'e Game Pass Widget'ı Geldi

Microsoft'un yeni Windows 11 widget'ı, PC Game Pass'e hangi oyunların geldiğini bulmayı daha da kolaylaştıracak gibi görünüyor. Widget, şimdilik yalnızca Windows Insider test kullanıcıları tarafından kullanılabilir durumda ve hizmetin oyun kitaplığına yeni bir "pencere" sunarak, son eklenenleri ve yakında çıkacak oyunları kontrol etmenizi sağlıyor.

Microsoft'un şu anda Windows 11'de oldukça sınırlı bir widget seçeneği var ancak Game Pass widget'ı Microsoft'un diğer uygulamaları (hava durumu, takvim ve haberler kadar sıkıcı olmayan) denediğini gösteriyor. Windows 11'in eninde sonunda üçüncü parti widget'ları desteklemesi bekleniyor ancak Game Pass eklemek, widget panosunu şimdilik severek kullanmanız için iyi bir yol olabilir ve hatta abonelik hizmetinin tanıtımına da yardımcı olabilir.

Game Pass Widget'ı Neleri İçeriyor?

Yeni Game Pass widget'ı, hangi oyunların gelip gittiğini görmenize izin vermenin yanı sıra belirli kategorilerdeki oyunları görüntülüyor ve Xbox uygulamasına bir portal işlevi görüyor. Microsoft, kişiselleştirilmiş öneriler ve Xbox hesabınızda oturum açmanız ve yakın zamanda oynanan bir oyunu başlatmanız için bir yol da dâhil olmak üzere, widget'a başka özellikler eklemeye çalıştığını söylüyor.

Windows 11 test kullanıcısıysanız, PC'nizdeki widget panosunu açıp kullanıcı profilinizin yanındaki "artı" simgesini tıklayarak Game Pass widget'ını ekleyebilirsiniz.

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