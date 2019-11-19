Wolfteam, iPhone 11 Kazandırıyor! Çekiliş Başladı

Wolfteam oyuncuları oyun oynayarak iPhone 11 kazanma şansını yakalıyor. Wolfteam yeni kampanyasını duyurdu.

Wolfteam Oynayın iPhone 11 Kazanın!

Netmarble Türkiye, Wolfteam’in oyuncularına harika bir ödül kazanma fırsatı sunuyor. 18 Kasım 2019 ile 22 Kasım 2019 tarihleri arasında Wolfteam oynayan oyunculardan bir tanesi iPhone 11 sahibi oluyor. 18 Kasım 2019 ile 22 Kasım 2019 tarihleri arasında Wolfteam oynayan oyuncular çekilişe katılıyor.

Oyuna her gün giriş yapan oyuncular 5 tane çekiliş hakkı kazanıyor. Konu hakkında yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi: "Oyun içinde satılan iPhone Şans Kutusunu oyunun kendi parası 1500 Nakit karşılığında satın alan oyuncular 2 çekiliş hakkı daha kazanıyor. Oyuncular ne kadar çok Şans Kutusu satın alırsa iPhone 11 kazanma şansı da o kadar artıyor."

Son zamanlarda yeni bir akıllı telefon modeli almayı düşünüyorsanız ve bütçe konusunda sorun yaşıyorsanız Wolfteam'in çekilişine mutlaka katılın. Wolfteam oyununu hemen aşağıda yer alan bağlantı üzerinden cihazınıza indirebilir ve oyuna girerek çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişin sonuçları 29 Kasım 2019 tarihinde oyun içerisinde açıklanacak. İyi şanslar!