Microsoft'tan İlginç İstek: Xbox'ın İçine Elektronik Sigara Üflemeyin

Sosyal medyada çıkan asılsız videolardan sonra Microsoft'tan ilginç bir istek geldi: Lütfen Xbox'ın içine elektronik sigara üflemeyin. Xbox Series konsolların aşırı ısındığı için duman çıkardığını söyleyen kullanıcılar, sosyal medyayı karıştırmış durumda.

Yeni nesil Xbox Salı günü kullanıma sunulduğunda, sosyal medyada konsolların aşırı ısındığı ve deliklerinden duman çıkardığını gösteren videolar ortaya çıkmaya başladı. Diğer oyuncular ise bu videoların sahte olup olmadığını sorgulamaya başladılar ve Xbox Studio (resmi bir hesap değil) adlı Twitter hesabı, Xbox'tan duman çıkan bir videoya açıklık getirdi.

Kullanıcıların aşırı ısınmadan kaynaklanarak duman çıkardığını iddia ettiği Xbox Series X'in içine elektronik sigara üflendiği özlemlendi. Xbox Studio'nun yalanlayarak paylaştığı elektronik sigara videosu 3400 defadan fazla retweetlendi. Bu, pek çok Xbox Series sahibinin duman çıkaran Xbox videosu çekmesine yol açtı.

Resmi Xbox hesabı ise Çarşamba günü paylaştığı tweet'te bu videolara açıklık getirdi: "Bunu söylememiz gerektiğine inanamıyoruz, ancak lütfen Xbox Series X'inize elektronik sigara dumanı üflemeyin." Ayrıca Xbox pazarlama müdürü Aaron Greenberg ise, "Elektronik sigarayla uğraşmayı bırakın ve elinize gamepad alarak oyun oynamaya başlayın" dedi.

We can't believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X.