Xbox Series S ve Xbox Series X Dosya Boyutları Karşılaştırıldı

Microsoft’un yeni oyun konsollarını bekleyenler artık iki konsolun birbirinden ayrıldığı en önemli noktanın ne olduğunu öğrenebilir. Resmi olmayan bir hesaptan yayımlanan bir karşılaştırma, Xbox Series S ve Xbox Series X dosya boyutları karşılaştırması ile iki yeni nesil oyun konsolunun arasında nasıl büyük bir fark olduğunu ortaya koydu.

Xbox Series S ve Xbox Series X Dosya Boyutları Karşılaştırması

Microsoft, yakın bir zamanda piyasaya süreceği yeni nesil oyun konsolunun iki farklı sürümünü sunuyor. Bu oyun konsollarından ilki diğerine göre daha ucuz ve grafik bakımından etkileyici olan Series S’ken diğeri özellik açısından daha iyi bir şekilde optimize edilmiş Series X’tir. Her ikisi de 10 Kasım’da piyasaya sürülüp oyuncuların hizmetine sunulacak.

Xbox serisinin her iki yeni konsolunda da gelecek vadeden Xbox Series X lansmanında duyurulan video oyunları oynanacak olsa da nasıl çalıştıkları, performanslarının nasıl olduğu konusunda birkaç önemli fark var. Birincisi, Series S’in Series X’e göre çok daha küçük bir SSD’ye (yaklaşık olarak 346 GB kullanılabilir alanı bulunuyor) sahip olmasıdır. Bunun nedeni büyük bir olasılıkla uygulanan bazı kısıtlamalar ve Series S’in grafik bakımından Series X’in gölgesinde kalmasının sağlanmak istenmesidir.

Dün resmi olmayan Xbox News isimli bir Twitter hesabı, Xbox Series S ve Xbox Series X dosya boyutları karşılaştırmasının yapıldığı bir tweet yayımladı. Bu tweette yer verilen ekran görüntüsüne göre Sea of Thieves Xbox Series S’te 17 GB, Series X’te 47 GB yer kaplıyor. Dirt 5 S’te 56 GB, X’te 72,5 GB yer kaplıyor. Gears of War 5 ise S’te 39 GB yer kaplarken S’te 64 GB yer kaplıyor.

Yeni nesil oyun konsolunun hayranları, Series S ile Series X arasındaki dosya bakımından farkının konsolların grafiklerinden kaynaklı olduğunu düşünüyor. Yukarıda zaten S’in grafik ve depolama alanı bakımından X’ten biraz geride olduğunun altını çizmiştik ancak Series S ile Series X arasındaki boyut farkının büyüklüğü yine de çoğu oyuncuların şaşırmasına yetti.

Microsoft, oyunculara aralarından seçim yapabileceği iki farklı konsol sunuyor fakat bu iki oyun konsolundan hangisinin oyun ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılayabileceği kararını elbette ki oyuncuların kendisi verecektir.