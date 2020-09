Xbox Series X Oyun Yükleme Sürelerini Önemli Ölçüde Kısaltıyor

Xbox Series X hakkında heyecan verici yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çıkışından önce konsolu deneme fırsatı bulan mecralar, Xbox Series X oyun yükleme süreleri hakkında yeni detaylar paylaştılar.

The Game Awards 2019 şovu sırasında resmi bir şekilde duyurulan Xbox Series X ve yakın bir zaman önce karşımıza çıkan Xbox Series S, 10 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacaklar. Oyun sektörünün dört gözle beklediği bu iki model, donanımsal olarak seleflerine göre son derece gelişmiş ve güçlü olacaklar ki en büyük farkı da dahili 1 TB Custum NVME SSD kullanımı yaratacak. Bu sayede, her şey çok daha hızlı gerçekleşecek. Sistemin son derece hızlı açılmasının yanı sıra oyunların yükleme süreleri de bir hayli kısalacak.

Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Microsoft tarafından yayınlanan bir teknoloji demosu ile State of Decay 2 oyununun Xbox One X ve Xbox Series X konsollarındaki yükleme süreleri karşılaştırılmıştı. İki sistem arasındaki farkın deyim yerindeyse bir uçurum olması, elbette ki hepimizin iştahını kabartmıştı. Yakın bir zaman önce bunun gibi daha birçok örnek ortaya çıktı.

Xbox Series X Oyun Yükleme Sürelerini Ne Kadar Kısaltıyor?

Yeni nesil Xbox konsollarının çıkışlarına iki aydan az bir zaman kala, CNET, The Verge, VentureBeat, IGN ve GameSpot, Xbox Series X konsolunu bir hafta boyunca deneme fırsatları olmuş. Enine boyuna inceleme fırsatı bulan bu mecraların ilk yaptıklarından bir tanesi de tabii ki oyunların açılış sürelerini test etmek. Bütün mecraların buluştuğu ortak nokta ise muazzam olduğu yönünde. Mesela Red Dead Redemption 2 Xbox One X konsolunda iki dakika sekiz saniye süren açılış, Xbox Series X konsolunda otuz sekiz saniyede tamamlanıyormuş. Control oyunundaki süre ise elli sekiz saniyeden on saniyeye, Final Fantasy XV oyununda bir dakika on bir saniyeden on üç saniyeye ve The Outer Worlds oyununda ise kırk üç saniyeden on bir saniyeye düşüş söz konusuymuş.

Yeni nesil konsolu test etme fırsatı bulan mecralar tarafından aktarılan diğer oyun yükleme süreleri ise şu şekilde:

Call of Duty: Warzone

Xbox One X: 21 saniye

Xbox Series X: 16 saniye

The Evil Within 2

Xbox One X: 43 saniye

Xbox Series X: 33 saniye

Sea of Thieves

Xbox One X: 1 dakika 21 saniye

Xbox Series X: 20 saniye

Warframe

Xbox One X: 1 dakika 31 saniye

Xbox Series X: 25 saniye

Assassin’s Creed Odyssey

Xbox One X: 1 dakika 7 saniye

Xbox Series X: 30 saniye

No Man’s Sky

Xbox One X: 2 dakika 13 saniye

Xbox Series X: 1 dakika 27 saniye

Destiny 2

Xbox One X: 1 dakika 52 saniye

Xbox Series X: 43 saniye

Genel tablo hakkında ne düşünüyorsunuz? Yükleme sürelerin bu denli kısalması sizce nasıl? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.