Xiaomi 13 Ultra Resmi Olarak Ortaya Çıktı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi hayranları uzun süredir geçmiş sızıntılara konu olan Xiaomi 13 Ultra akıllı telefonunun resmî olarak tanıtılmasını merakla bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde, cihazın %1 pille 60 dakika dayanacağı bildirilmişti ki bu oldukça etkileyiciydi. 'Amiral gemisi katili' terimi akıllı telefon endüstrisinde sık sık ortaya atılıyor ancak Xiaomi geçmişte bunu başardı ve şirket aynı başarıyı tekrar elde etme yolunda ilerliyor gibi görünüyor.

Xiaomi 13 Ultra şimdi şirket tarafından resmî olarak ortaya çıkarıldı ve akıllı telefonun bazı etkileyici özelliklerini tüm ihtişamıyla vurguluyor. Etkileyici teknik özellikleri ve şık tasarımıyla bu cihaz piyasayı kasıp kavurmaya hazırlanıyor.

Akıllı telefonun en çarpıcı özelliklerinden biri arka tasarımı. Zeytin yeşili ve pigmentli deri arka kapak, kamera tasarımıyla birleştiğinde çarpıcı bir görsel çekiciliğe katkıda bulunuyor. Cihazda ayrıca genel tasarıma şık bir dokunuş katan altın bir çemberle sarılmış bir disk kamera modülü var.

Kaputun altında, Xiaomi 13 Ultra Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı bulunuyor ve bu en talepkâr kullanıcılar için bile fazlasıyla yeterli. Ayrıca şirket, akıllı telefonun IP68 toz geçirmez ve su geçirmez olduğunu iddia ediyor.

Tanıtımın asıl yıldızı ise cihazın görüntüleme yetenekleri. Xiaomi 13 Ultra, şirket için yeni nesil bir kamera olan yeni bir Leica Summicron lense ve tüm odak uzunluklarında geniş bir diyafram açıklığına sahip. Cihaz, tümü 50 milyon piksel ve geniş diyafram açıklığına sahip dört Leica kamera ile donatılmış olarak geliyor. Anlık görüntüleri, gece sahnesi çekimini ve 8K video çekimini destekleyerek bir fotoğrafçının rüyası hâline geliyor.

Cihaz, biri IMX989 ve diğer sensörlerin tümü IMX858 olmak üzere 4 Sony sensörü kullanıyor. Xiaomi 13 Ultra'nın ana kamerası ayrıca f/1.9 ve f/4.0 olmak üzere iki diyafram boyutu sağlayan "Leica 1-inç Değişken Diyafram" özelliğine sahip. Bu özellik, cihazın çeşitli aydınlatma koşullarında çarpıcı fotoğraflar çekmesini sağlayarak fotoğraf meraklıları için mükemmel hâle getiriyor.

Cihaz, pil ömrü söz konusu olduğunda da bir güç merkezi. Büyük kapasiteli 5000 mAh pil ile 90W şarj gücünü ve 50W'a kadar kablosuz şarjı destekliyor.

Xiaomi 13 Ultra Beklenen Özelliikler

Ekran: 6,7 inç AMOLED, 120 Hz

6,7 inç AMOLED, 120 Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 8/12/16 GB

8/12/16 GB Depolama: 256/512 GB

256/512 GB Arka Kamera: Dört adet 50 MP kamera

Dört adet 50 MP kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Pil: 5000 mAh, 90W kablolu 50W kablosuz şarj

5000 mAh, 90W kablolu 50W kablosuz şarj İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14

Xiaomi 13 Ultra Beklenen Fiyatı

Geçmişte yayınlanan bir rapor, telefonun 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı, 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı gibi üç konfigürasyonda geleceğini ortaya koymuştu. Bu modeller sırasıyla 6.299 Yuan (~916$), 6.799 Yuan (~990$) ve 7.499 (~1.090$) olarak fiyatlandıracak. En üst seviye 16 GB RAM + 1 TB depolama alanı modelinin fiyatının ise 7.999 Yuan (~1.163$) olacağı bekleniyor.

Peki sizin Xiaomi 13 Ultra'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.