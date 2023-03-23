Xiaomi 13 Ultra Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Xiaomi 13 Ultra'nın varlığı geçtiğimiz Ağustos ayında şirketin CEO'su tarafından onaylanmıştı. Bu cihazın Xiaomi 12S Ultra'dan farklı olarak Çin dışında da satışa sunulacağı açıklanmıştı.

Aralık ayından bu yana sürekli olarak bu telefon hakkında haberler duyduk. Hatta birkaç gün önce lansman zaman çizelgesini bile öğrenmiştik. Şimdi ise internette kesin lansman tarihini açıklayan bir poster ortaya çıktı.

Xiaomi 13 Ultra Sandığımızdan Daha Yakın Olabilir

Sızdırılan bu postere göre Xiaomi 13 Ultra, 17 Nisan'da ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek. Bahsi geçen görseli Weibo'da paylaşan kişi gerçek mi yoksa sahte mi olduğundan emin değil. Bu nedenle şimdilik bu bilgiyi söylenti olarak ele almak önemli.

Sızıntılarıyla ünlü SnoopyTech'e göre ise Xiaomi 13 Ultra, Mayıs ayında tanıtılacak ancak bu lansman tarihinin küresel pazarlar için mi yoksa Çin için mi olduğunu söylemedi.

Şimdiye kadarki sızıntılara ve sertifikalara göre Xiaomi 13 Ultra 90W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, QHD+ LTPO OLED ekran, Leica destekli kamera sistemi ve Android 13 tabanlı MIUI 14 ile gelecek.