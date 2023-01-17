Xiaomi 13 Ultra Fiyatı Ortaya Çıktı

Xiaomi 13 Ultra fiyatı ile gündeme geldi. Peki, Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi tarafından geliştirilen yeni akıllı telefon modeli ne kadar fiyat etiketiyle satışa sunulacak? Yaşanan sızıntıya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Xiaomi 13 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro olarak adlandırılan akıllı telefon modelleri, 2022 yılının aralık ayında düzenlenen bir etkinlik esnasında tanıtılmıştı. Gerçekleşen tanıtımın ardından çoğu kişi, söz konusu serinin Ultra modelini beklemeye başlamıştı.

Yaşanan son sızıntı, Xiaomi 13 Ultra isimli yeni akıllı telefon modelinin fiyat etiketini gözler önüne serdi. TechGoing'deki habere göre çoğu kişi tarafından merak içerisinde beklenen cihaz, 887 dolar fiyata sahip olacak.

Bu iddia, Xiaomi 13 Ultra'nın aralık ayında tanıtılan modellerden çok daha pahalı bir cihaz olacağını gösteriyor. Öyle ki Xiaomi 13 modelinin başlangıç fiyatı 575 dolar, Xiaomi 13 Pro modelinin ise başlangıç fiyatı 720 dolar olarak belirlenmişti.

Daha önce ortaya çıkan bazı raporlar, Xiaomi 13 Ultra modelinin ertelendiğini ileri sürmüştü fakat yeni iddia, gecikme ile ilgili haberlerin doğru olmadığını gösteriyor. Xiaomi Mi 11 Ultra Mart 2021 tarihinde tanıtmıştı ve nisan ayında piyasaya sürülmüştü. Temmuz 2022'de satışa sunulan Xiaomi 12S Ultra ise Çin'e özel olarak çıkmıştı.