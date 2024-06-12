12 GB RAM ve 1.5K Ekran: Xiaomi 14 Civi Tanıtıldı

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, uzunca bir süredir gündemden düşmeyen Xiaomi 14 Civi modelini bugün nihayet kullanıcıların beğenisine sundu. Peki teknik özellikleriyle ve tasarımıyla orta-üst segmente göz kırpan bu akıllı telefon tam olarak neler sunuyor? İşte Xiaomi 14 Civi özellikleri, tasarımı ve fiyatı!

Xiaomi 14 Civi Özellikleri, Tasarımı ve Fiyatı

Xiaomi 14 Civi'de 3.000 nite kadar tepe parlaklık sunabilen ve HDR10+, Vivid ve Dolby Vision desteğine sahip 6,55 inç boyutlarında 1.5K çözünürlüklü AMOLED bir panel mevcut. Hap şeklinde bir tasarıma sahip ekranda 120 Hz yenileme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızlarının yanı sıra Gorilla Glass Victus 2 koruma teknolojisi mevcut.

Akıllı telefona güç veren işlemci Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 735 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Önde 32 Megapiksel çözünürlüğünde iki adet kamera yer alırken, arkada ise Hyper OIS özellikli 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 50 Megapiksel 2x telefoto sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Öte yandan 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleriyle geliyor.

Xiaomi 14 Civi modelinde 67W hızlı şarj desteğine sahip 4.700 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor. Bununla birlikte ekran içi parmak izi ve kızılötesi sensörü özelliklere de ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonun fiyatları ise şöyle;

8 GB RAM + 256 GB - 515 dolar

12 GB RAM + 512 GB - 575 dolar

Özellik Detaylar İşletim Sistemi Android 14, HyperOS Güncellemeler 3 yıl Android güncellemesi, 4 yıl güvenlik güncellemesi Ekran 6,55 inç 1,5K 12 bit OLED, 120Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass Victus 2, 3.000 nit maksimum parlaklık Yonga Seti Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Bellek ve Depolama 8 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 512 GB depolama Arka Kamera 50 MP birincil kamera (Light Fusion 800 sensör, Hyper OIS, Leica Summilux lens), 12 MP ultra geniş açılı sensör (Omnivision OV13B10), 50 MP 2x telefoto kamera (Samsung JN1 sensör) Ön Kamera 32 MP birincil kamera (OmniVision Samsung S5K3D2 sensör, f/2.0 diyafram), 32 MP ikinci kamera (OmniVision Samsung S5K3D2 sensör, f/2.4 diyafram) Batarya 4.700mAh, 67W hızlı şarj Diğer Özellikler Ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör