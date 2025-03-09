Kimse Beklemiyordu: Xiaomi 15 Ultra, Akıllı Telefon Pazarını Fethetti!

Çinli akıllı telefon devi Xiaomi, Şubat 2025'te yeni Xiaomi 15 Ultra modelini duyurdu ve satışa sundu. Amiral gemisi segmentteki bu cihaz, akıllı telefon dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Öyle ki selefine kıyasla daha fazla sattığı açıklandı.

Xiaomi 15 Ultra, Büyük İlgi Görüyor

Xiaomi Group yöneticisi Lu Weibing, Weibo üzerinden yaptığı açıklamayla Xiaomi 15 Ultra'nın Çin'deki satışlarının selefi Xiaomi 14 Ultra'ya kıyasla iki kat daha fazla olduğunu duyurdu. Üstelik satışlarını sadece Çin ile kalmayıp dünya genelinde de artırmayı başaran firma, ön siparişlerde de büyük ilgiyle karşılaştı.

Xiaomi 15 Ultra Teknik Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,73 inç

6,73 inç Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

1440 x 3200 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 50 MP f/1.6 geniş açılı kamera + 50 MP f/1.8 telefoto kamera + 200 MP f/2.6 periskop telefoto kamera + 50 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera

50 MP f/1.6 geniş açılı kamera + 50 MP f/1.8 telefoto kamera + 200 MP f/2.6 periskop telefoto kamera + 50 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 8K / 4K / 1080p / 720p

8K / 4K / 1080p / 720p Ön Kamera: 32 MP f/2.0

32 MP f/2.0 Ön Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p / 720p

4K / 1080p / 720p Yazılım: Android 15 tabanlı HyperOS 2

Android 15 tabanlı HyperOS 2 Batarya Kapasitesi: 5410 mAh

5410 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 90W

90W Kablosuz Hızlı Şarj: 80W

Xiaomi 15 Ultra Fiyatı