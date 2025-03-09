Kimse Beklemiyordu: Xiaomi 15 Ultra, Akıllı Telefon Pazarını Fethetti!
Xiaomi'nin Şubat ayında duyurup piyasaya sürdüğü Xiaomi 15 Ultra, akıllı telefon dünyasında büyük ilgiyle karşılandı. Öyle ki satışlar patladı.
Çinli akıllı telefon devi Xiaomi, Şubat 2025'te yeni Xiaomi 15 Ultra modelini duyurdu ve satışa sundu. Amiral gemisi segmentteki bu cihaz, akıllı telefon dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Öyle ki selefine kıyasla daha fazla sattığı açıklandı.
Xiaomi 15 Ultra, Büyük İlgi Görüyor
Xiaomi Group yöneticisi Lu Weibing, Weibo üzerinden yaptığı açıklamayla Xiaomi 15 Ultra'nın Çin'deki satışlarının selefi Xiaomi 14 Ultra'ya kıyasla iki kat daha fazla olduğunu duyurdu. Üstelik satışlarını sadece Çin ile kalmayıp dünya genelinde de artırmayı başaran firma, ön siparişlerde de büyük ilgiyle karşılaştı.
Xiaomi 15 Ultra Teknik Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,73 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP f/1.6 geniş açılı kamera + 50 MP f/1.8 telefoto kamera + 200 MP f/2.6 periskop telefoto kamera + 50 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 8K / 4K / 1080p / 720p
- Ön Kamera: 32 MP f/2.0
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p / 720p
- Yazılım: Android 15 tabanlı HyperOS 2
- Batarya Kapasitesi: 5410 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 90W
- Kablosuz Hızlı Şarj: 80W
Xiaomi 15 Ultra Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 6.499 Çin yuanı (893 dolar)
- 16 GB RAM + 512 GB depolama: 6.999 Çin yuanı (961 dolar)
- 16 GB RAM + 1 TB depolama: 7.799 Çin yuanı (1.071 dolar)