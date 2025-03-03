Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra Türkiye'de Satışa Sunuldu
Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra Türkiye'de satışa sunuldu. İşte şık tasarımları ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkan telefonların fiyatları!
Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra modelleri Türkiye'de satışa sunuldu. Xiaomi'nin yeni telefonları hem şık tasarımları hem de gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, 15 serisi ne kadar fiyata satılıyor?
İki telefonda da Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci İki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.
6,36 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi 15, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2670 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 460 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Xiaomi 15 Ultra ise 6,73 inç büyüklüğündeki LTPO AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3200 piksel çözünürlük, 522 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.
Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen Xiaomi 15 5240 mAh, Xiaomi 15 Ultra ise 5410 mAh batarya kapasitesine sahip. Peki, Leica destekli kameralar içeren telefonların özellik listelerine ve fiyatlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Xiaomi 15 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,36 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2670 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP f/1.6 ana kamera + 50 MP f/2.0 telefoto kamera + 50 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 8K / 4K / 1080p / 720p
- Ön Kamera: 32 MP f/2.0
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p / 720p
- Yazılım: Android 15 tabanlı HyperOS 2
- Batarya Kapasitesi: 5240 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 90W
- Kablosuz Hızlı Şarj: 50W
Xiaomi 15 Türkiye Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 49.999 TL
- 16 GB RAM + 512 GB depolama: 54.999 TL
Telefon beyaz, likit gümüş, siyah ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor.
Xiaomi 15 Ultra Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,73 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP f/1.6 geniş açılı kamera + 50 MP f/1.8 telefoto kamera + 200 MP f/2.6 periskop telefoto kamera + 50 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 8K / 4K / 1080p / 720p
- Ön Kamera: 32 MP f/2.0
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p / 720p
- Yazılım: Android 15 tabanlı HyperOS 2
- Batarya Kapasitesi: 5410 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 90W
- Kablosuz Hızlı Şarj: 80W
Xiaomi 15 Ultra Türkiye Fiyatı
Beyaz, gümüş krom ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Xiaomi 15 Ultra'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 79 bin 999 TL, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 89 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
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