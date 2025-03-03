Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra Türkiye'de Satışa Sunuldu

Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra modelleri Türkiye'de satışa sunuldu. Xiaomi'nin yeni telefonları hem şık tasarımları hem de gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, 15 serisi ne kadar fiyata satılıyor?

İki telefonda da Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci İki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

6,36 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi 15, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2670 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 460 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Xiaomi 15 Ultra ise 6,73 inç büyüklüğündeki LTPO AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3200 piksel çözünürlük, 522 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen Xiaomi 15 5240 mAh, Xiaomi 15 Ultra ise 5410 mAh batarya kapasitesine sahip. Peki, Leica destekli kameralar içeren telefonların özellik listelerine ve fiyatlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Xiaomi 15 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,36 inç

6,36 inç Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2670 piksel

1200 x 2670 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 50 MP f/1.6 ana kamera + 50 MP f/2.0 telefoto kamera + 50 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera

50 MP f/1.6 ana kamera + 50 MP f/2.0 telefoto kamera + 50 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 8K / 4K / 1080p / 720p

8K / 4K / 1080p / 720p Ön Kamera: 32 MP f/2.0

32 MP f/2.0 Ön Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p / 720p

4K / 1080p / 720p Yazılım: Android 15 tabanlı HyperOS 2

Android 15 tabanlı HyperOS 2 Batarya Kapasitesi: 5240 mAh

5240 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 90W

90W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

Xiaomi 15 Türkiye Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB depolama: 49.999 TL

49.999 TL 16 GB RAM + 512 GB depolama: 54.999 TL

Telefon beyaz, likit gümüş, siyah ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor.

Xiaomi 15 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,73 inç

6,73 inç Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

1440 x 3200 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 50 MP f/1.6 geniş açılı kamera + 50 MP f/1.8 telefoto kamera + 200 MP f/2.6 periskop telefoto kamera + 50 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera

50 MP f/1.6 geniş açılı kamera + 50 MP f/1.8 telefoto kamera + 200 MP f/2.6 periskop telefoto kamera + 50 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 8K / 4K / 1080p / 720p

8K / 4K / 1080p / 720p Ön Kamera: 32 MP f/2.0

32 MP f/2.0 Ön Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p / 720p

4K / 1080p / 720p Yazılım: Android 15 tabanlı HyperOS 2

Android 15 tabanlı HyperOS 2 Batarya Kapasitesi: 5410 mAh

5410 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 90W

90W Kablosuz Hızlı Şarj: 80W

Xiaomi 15 Ultra Türkiye Fiyatı

Beyaz, gümüş krom ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Xiaomi 15 Ultra'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 79 bin 999 TL, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 89 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

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