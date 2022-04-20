Xiaomi, 8 GB RAM'li Yeni Telefonu Redmi 10 Power'ı Piyasaya Sürdü

Hindistan'da gerçekleştirilen Redmi 10A lansman etkinliğinde Xiaomi, Redmi 10 Power adlı bir akıllı telefonu daha duyurarak herkesi şaşırttı. Yeni bir cihaz gibi görünse de aslında değil. Esasen bu yeni cihaz Redmi 10'un RAM'i arttırılmış ve farklı renk seçeneği sunulmuş hâli.

Yeni tanıtılan Redmi 10 Power, temelde bildiğimiz Redmi 10'un aynısı. İkisi arasındaki tek büyük fark, Redmi 10 Power'ın 128 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş 8 GB RAM ile gelmesi. Ayrıca cihazda ek 3 GB sanal RAM desteği de mevcut.

Cihaz standart siyah renge ek olarak şık bir turuncu renk seçeneğiyle geliyor. Fiyat kısmına gelirsek Redmi 10 Power'ın fiyatı 14,999 ₹ (196 $). Bu perakende fiyatında Xiaomi'nin kendi Poco M4 Pro ve Redmi Note 11 gibi telefonları da mevcut ve bu iki cihaz daha iyi özellikler sunuyor.

Tuhaf bir şekilde, telefon resmî bir şekilde tanıtıldığı hâlde Xiaomi tüm detayları paylaşmadı. Şirketin önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı açıklaması bekleniyor.

Bununla birlikte Hindistan'daki bu yeni Redmi 10'un (Redmi 10 Power), başka bölgelerde satılan Redmi 10'dan farklı olduğunu belirtmekte fayda var. Orijinal Redmi 10, bölgede Redmi 10 Prime olarak bilinirken, burada bulunan Redmi 10 aslında Redmi 10C'den ibaret.

Xiaomi Redmi 10 Power Özellikleri