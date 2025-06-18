Xiaomi'nin Aşırı Güçlü Tableti Performans Testinde! 16 GB RAM'i Var

Kısa süre önce uygun fiyatlı Redmi Pad 2 modelini tanıtan Xiaomi, yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Pad 7S Pro isimli tablet Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla birlikte tabletin hem sergilediği performans hem de bazı özellikleri belli oldu.

Xiaomi Pad 7S Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

25053RP5CC model numarasına sahip Xiaomi Pad 7S Pro tek çekirdek testinde 2 bin 631 puan çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 449 puan aldı. Geekbench testinde tabletin 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Test sonuçlarına göre Tablette Xiaomi'nin geliştirdiği Xring O1 işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 3.7GHz Cortex-X925, dört adet 3.4GHz Cortex-A725, iki adet 1.9GHz Cortex-A725 ve iki adet 1.8GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor. Xiaomi Pad 7 Ultra'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Xiaomi Pad 7S Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi Pad 7S Pro, LCD ekran teknolojisini içerecek. Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile birlikte gelecek tabletin PC benzeri bir deneyim sunması bekleniyor.

10.610 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Yalnızca 5,8 mm kalınlığındaki cihaz Xiaomi akıllı kalem desteğine de sahip olacak. Peki, Xiaomi'nin yeni tableti Pad 7S Pro ne zaman çıkacak?

Xiaomi Pad 7S Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi tabletler arasına katılmaya hazırlanan Xiaomi Pad 7S Pro modelinin bu ayın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.