Xiaomi'nin Sır Gibi Sakladığı Donanım Yanlışlıkla Ortaya Çıktı

Xiaomi, amiral gemisi telefonlardaki algıyı kırmak üzere kolları sıvadı. Daha dün (24 Haziran 2025) POCO F7 model akıllı telefonlar, amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz özelliklere sahip olmasına rağmen aşırı ucuz bir fiyatlandırmayla piyasaya çıktı. Üstelik erken satın alımlarda 3.000 TL'ye varan indirim de ekleniyordu.

Tüm bunların üstüne orta segmenti daha cazip kılmak isteyen Çinli teknoloji devi, kendi işlemcilerini oluşturmaya başladı.

XRING 02 Yeni Nesil İşlemciye Tescil Başvurusu

Xiaomi'nin XRING 01 işlemcisi zaten biliniyordu. Firmanın kendi geliştirdiği ilk 3nm işlemcisi XRING 01'den sonra XRING 02 adlı yeni nesil işlemcinin geleceği de kesinleşti. Tabii bunu Xiaomi bizzat duyurmadı ama marka tescil başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Geliştirme sürecinde yaşananlar henüz kamuoyu ile paylaşılmıyor olsa da meraklı kullanıcılar, tescil sayfalarında bu tarz detaylara denk gelebiliyor.

Çinli dev, Apple'ın kendi ekosistemini kurmasından etkilenmiş gibi duruyor. Apple da kendi işlemcilerini ve 5G modemini tasarlamak için canla başla çalışıyor. Xiaomi de hem kendi ilkelerinden, hem de rakiplerinden baz alarak 5G çözüm süreçleri geliştirmeye de başladı.

XRING 02 Ne Zaman Çıkacak?

Çin merkezli teknoloji şirketi, XRING 02 markasıyla birlikte XRING T1 ve XRING 0 isimlerini de tescilledi. XRING T1'in, halihazırda Xiaomi Watch S4 modelinde kullanılan dahili işlemci olduğu biliniyor. XRING 02'ye dair sızan bilgiler ise, geliştirme çalışmalarının şirket içinde başladığına işaret ediyor.

Ortada kesin bir tarih bulunmuyor. Üstelik, Çin'e uygulanan ambargolar yüzünden Qualcomm ve Apple gibi rakiplerinden geri kalması muhtemel.

Xiaomi'nin elideki koz, Tayvan'ın ihracat kontrol listesinde yer almıyor oluşu. Yani isterse gerekli lisansları satın alıp EDA (Elektronik Tasarım Otomasyonu) araçlarına erişim sağlayabilir. Qualcomm ve TSMC halihazırda 2nm üretim sürecine geçiş yapmaya hazırlanıyor.

ABD ise Çin'in EDA araçlarına ihracat kısıtlaması getirdiği için Xiaomi'nin 2nm sürecine geçişi, rakiplerine kıyaslandığında biraz zor. Ama şirketin marka tescil başvurusunda bulunmuş olması, işlemci hakkında iyi haberleri yakın zamanda alacağımızı doğruluyor.