Apple, Qualcomm'a Yenildiğini İtiraf Etti

Teknoloji devi Apple, kendi iPhone'larında kullanacağı 5G destekli C1 modemi için bir süredir çalışmalar gerçekleştiriyordu. C1'li iPhone 16e modeli piyasaya sürüldükten aylar sonra bir itiraf geldi. Qualcomm çiplerinin, Apple'ın çipinden her alanda daha iyi performans gösterdiği ortaya çıktı.

Qualcomm'un İndirme Hızı Apple C1'e Fark Attı

Qualcomm'un sunduğu bağımsız raporunda, Qualcomm destekli Android cihazların, iPhone 16e ile kıyaslaması yapıldı. Android cihazlar, %81,4 ila %91,0 oranında yükleme hızıyla iPhone 16e'ye fark attı. İndirme hızı ise %34,3 ila %35,2 oranına ulaştı.

İlaveten, Qualcomm destekli Android cihazların, yük altında çalışmasında da yüksek performans değerlerine ulaştığı görüldü. Apple'ın ilk nesil 5G çipinde sub-6 GHz ve diğer gelişmiş 5G özellikleri olmadığı da belirtildi. Apple'ın C1 çipinin, iPhone 16 Pro'daki gibi güçlü olmadığı da vurgulandı.

Apple C2 Çipleri Çok Daha Yüksek Performans Gösterecek

iPhone 16e'nin yük altında bazı ısınma sorunları yaşadığı ve bunun, ideal koşullarda bile performans farkını zaman zaman azalttığı gözlemlendi. Çipin termal sisteminde iyileştirilme yapılması gerekiyor. Apple, gerekli aksiyonları C2 çipinde atacağını belirtti.

Gelecekte piyasaya sunulacak olan iPhone 18 Pro modellerinde C2 çipi boy gösterecek. Apple'ın asıl amacı, kullanıcılara daha hızlı bağlantı sunmaktan öte, daha büyük faydalar sağlamak olacağından, kendi bağlantı çiplerine tamamen geçiş yapması ve Qualcomm'un gelirinde büyük bir kayıp yaşamasına sebep olacağı düşünülüyor.