Xiaomi, Yeni İşlemcisinde Apple'ın Taktiğini Kullanacak!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, tıpkı Apple ve Samsung gibi kendi akıllı cihazlarının yanı sıra kendi donanımını da üretme yolunda önemli adımlar atıyor. Apple’ın C serisi modemleri ve Samsung’un Exynos işlemcilerinden ilham alan şirket, geçtiğimiz aylarda 3nm üretim süreciyle geliştirilen XRING 01 adlı ilk özel işlemcisini resmi olarak tanıtmıştı.

Henüz XRING 01’in etkileri tam anlamıyla sindirilememişken, Xiaomi'nin yeni bir işlemci üzerinde çalışmalara başladığı da ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre, şirket XRING 02 adını taşıyacak ikinci nesil işlemcisi için şimdiden hazırlıklara başladı. Üstelik bu yeni yonganın, selefinden ayrışan çok daha kapsamlı özelliklerle donatılması bekleniyor.

Xiaomi Cihazları, XRING 02 İle Tek Çatı Altında Buluşacak

Xiaomi, XRING 02 adlı yeni nesil işlemcisiyle donanım tarafında büyük bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Şirketin hedefi yalnızca akıllı telefonlar değil; tabletler, akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ve hatta otomobiller gibi birçok farklı cihazda bu yongayı kullanmak. Böylece Xiaomi, ürün gamını aynı işlemci çatısı altında birleştirerek tam anlamıyla entegre bir ekosistem kurmak istiyor.

XRING 02 ile amaçlanan en büyük gelişme, cihazlar arasında kesintisiz bir iletişim ve yönetim deneyimi sunmak. Örneğin bu işlemciyi barındıran telefon, tablet ve giyilebilir cihazlar arasında bildirimlerin eş zamanlı çalışması mümkün olacak. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcı deneyimi çok daha pürüzsüz bir hale gelecek.

İşte tam bu noktada Xiaomi’yi zorlayan bir engel bulunuyor. ABD tarafından uygulanan EDA yazılım kısıtlamaları, Xiaomi’nin 2nm üretim sürecinden yararlanmasını zorlaştırıyor. Bu sebeple XRING 02’nin, büyük ihtimalle selefi gibi TSMC’nin gelişmiş 3nm N3E süreciyle üretilmesi bekleniyor.

Xiaomi’nin bu hamlesi, maliyetleri azaltmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Şirket, kendi işlemcilerini kullanarak daha verimli, senkronize ve bütünleşik bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Kontrolü tamamen elinde tutmak isteyen marka, bu sayede Apple gibi kendi yazılım ve donanımıyla uyumlu çalışan bir sistem kurmanın peşinde.

Peki sizce Xiaomi, XRING 02 ile bu iddialı hedeflerine ulaşabilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.