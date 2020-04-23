Yeni Batarya Teknolojisi Bilimsel Olarak Açıklandı

Neredeyse her çalışmada yer alan yeni batarya teknolojisi nihayet bilimsel bir temele kavuştu. Bilim insanları uzun bir süredir bu yeni Teknolojiyi nasıl oluşturacaklarını tartışıyordu. İşte yeni şarj depolama teknolojisi ile ilgili detaylar.

Tüm dünyanın elektrik sistemlere geçmesi ile birlikte batarya teknolojileri de gelişmeye başladı. Örneğin daha önceden sadece küçük bazı aletlerde kullanılan piller, artık arabalarda bile tercih edilebiliyor. Böylece elektrikli araçların ve cihazların krallığı düşünüyor ancak tamamının çok önemli bir problemi var. Eğer bu şirketler batarya problemini hızlıca çözemezse büyük sorunlar yaşayacak.

Yeni batarya teknolojisi pilleri uzun süre kullandırtacak

Maryland Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, silikonun üzerinde koruyucu bir katman yaratan elektrolit tercih edildi. Yeni elektrolit; kararlı ve silikon anot parçacıklarında meydana gelen kabarmalarla kendisini belli ediyor. Ayrıca şimdiki elektrolit, silikondaki anot parçacıklara koruyucu katmanın içerisine doğru kabarma olasılığını da tanıyor.

Bu çalışmada yer alan Dr. Ji Chen, akıllıca tasarlanmış yeni elektrolitle birlikte silikon, alüminyum ve bizmut parçacıklarının dolma boşalma döngülerini lityum iyon bataryalardaki gibi istikrarlı hâle çevirme imkanlarının olduğunu ifade etti. Henüz dizayn aşamasında olan yeni elektrolitler, mikro ölçekteki alaşım anotlarını kullanıyor ve bu da bataryanın enerji yoğunluğunu kayda değer bir biçimde yükseltiyor.

Tüm bunlar, yakın bir zamanda yeni batarya çalışmaları ile ile büyük sonuçların elde edileceğini gösteriyor. Sizce bilim insanları tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda bu pil teknolojisine hızlıca geçmemiz mümkün mü? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.