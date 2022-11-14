YouTube TV, Başından Beri Olması Gereken Özelliğine Kavuşuyor

YouTube TV, Temmuz ayı itibariyle 5 milyon aktif abonesiyle piyasadaki en popüler canlı TV yayın hizmeti konumunda. Hizmet, 100'den fazla canlı kanal, sınırsız bulut DVR depolama alanı, 3 adede kadar akış ve hane başına 6 hesap sunuyor ancak bugüne kadar inanılmaz derecede temel bir özelliğinden de yoksundu.

Yaklaşık altı yıldır YouTube TV'de gerçek saati gösteren bir ibare bulunmuyor. Cuma günü, Twitter'da resmî YouTube TV hesabı, sanal çok kanallı video programlama dağıtıcısı YouTube TV'nin (vMVPD) nihayet saat özelliğine kavuştuğunu doğruladı.

YouTube TV'ye Canlı Saat Bilgisi Geliyor

It’s about *time*. The clock feature is here! pic.twitter.com/HpOOWCBvev — YouTube TV (@YouTubeTV) November 11, 2022

Şimdiye kadar YouTube TV kullanıcı arayüzünün herhangi bir yerinde saati görmenin bir yolu yoktu. Saati gösteren bir canlı kanala geçebilir veya mevcut zaman şemasını görmek için canlı kılavuzu açabilirsiniz ancak uygulamanın hiçbir yerinde gerçek bir saat bilgisine ulaşılamıyordu.

Artık YouTube TV, uygulamayı her açtığınızda ana ekranın sol üst köşesinde saati gösterecek. İçeriği izlerken kullanıcı arayüzünü açtığınızda ekranın sağ üst köşesinde de saati görebileceksiniz. YouTube, özelliğin şu anda TV'lerde kullanıma sunulduğunu, bu nedenle henüz mobil uygulamada veya tarayıcılarda göremeyeceğinizi belirtiyor.

Çoğu insan saat için telefonlarını kullansa da YouTube TV'de uzun saatler geçiren kişiler için bu özellik oldukça önemli olabilir.