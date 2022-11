YouTube TV, Başından Beri Olması Gereken Özelliğine Kavuşuyor

YouTube TV, Temmuz ayı itibariyle 5 milyon aktif abonesiyle piyasadaki en popüler canlı TV yayın hizmeti konumunda. Hizmet, 100'den fazla canlı kanal, sınırsız bulut DVR depolama alanı, 3 adede kadar akış ve hane başına 6 hesap sunuyor ancak bugüne kadar inanılmaz derecede temel bir özelliğinden de yoksundu.

Yaklaşık altı yıldır YouTube TV'de gerçek saati gösteren bir ibare bulunmuyor. Cuma günü, Twitter'da resmî YouTube TV hesabı, sanal çok kanallı video programlama dağıtıcısı YouTube TV'nin (vMVPD) nihayet saat özelliğine kavuştuğunu doğruladı.

It’s about *time*. The clock feature is here! pic.twitter.com/HpOOWCBvev