007 First Light, Hitman'in geliştiricisi IO Interactive tarafından geliştirilen bir aksiyon-macera oyunudur. Genç James Bond ile aksiyon dolu hikayeye atılmaya hazır mısınız?

Berkcan Aktürk - 9 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler 007 First Light, klasik Bond hikâyelerinden farklı olarak genç James Bond’un MI6’e katılma sürecini ve “00” ajanı olma yolculuğunu anlatıyor.

Oyun, Hitman serisinin geliştiricisi olan IO Interactive tarafından geliştiriliyor.

Oyuncular görevleri ister sessiz şekilde ister çatışmaya girerek tamamlayabiliyor.

IO Interactive tarafından geliştirilen ve yayımlanan 007 First Light, James Bond'un gerçek hikayesini anlatan bir aksiyon-macera oyunudur. Genç Bond olarak görev yaptığınız bu oyunda, ajan olma yolunda ilerliyorsunuz. Çeşitli görevler, zorlu çatışmalar ve bitmek bilmeyen aksiyon dolu hikaye ile birlikte harika bir deneyim yaşayacaksınız.

007 First Light, görevlerin derinliği ve dövüş mekanikleriyle Hitman oyunlarını oldukça andırıyor diyebiliriz. Zaten bu oyun, Hitman'in de yapımcısı olan IO Interactive tarafından geliştiriliyor. Bu nedenle gizlilik, sızma ve öldürme animasyonları benzerlik gösterebilmektedir.

Tamamen tek oyunculu bir şekilde oynayabileceğiniz 007 First Light, içerisinde aksiyon dolu sinematik sahneleri de barındırmaktadır. Büyük patlamalar, silahlı çatışmalar, casusluk görevleri ve hemen hemen her şey dozunda geliştirilmiştir. Sinematik aksiyonla birleşen görevler, aynı zamanda oyuncuların hikayeyi tamamıyla anlamasına da büyük olanak tanıyor diyebiliriz.

Son olarak, görsellik ve oynanış tarafına da değinmek istiyorum. DLSS 4.5 desteği ile birlikte piyasaya sürülen 007 First Light, çevre detayları ve ışıklandırma açısından oldukça modern ve gerçekçi gözüküyor. Eğer yüksek çözünürlükte oynayabileceğiniz bir sisteminiz varsa, kesinlikle her ayrıntıyı incelemenizi öneririm.

007 First Light Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: MICROSOFT WINDOWS 10/11, 64-BIT

MICROSOFT WINDOWS 10/11, 64-BIT İŞLEMCI: INTEL CORE i5 9500, AMD RYZEN 5 3500

INTEL CORE i5 9500, AMD RYZEN 5 3500 BELLEK: 16 GB RAM

16 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GFORCE GTX 1660, AMD RX 5700, INTEL DISCRETE GPU EQUIVALENT

NVIDIA GFORCE GTX 1660, AMD RX 5700, INTEL DISCRETE GPU EQUIVALENT DEPOLAMA: 80 GB kullanılabilir alan

80 GB kullanılabilir alan İLAVE NOTLAR: SSD required