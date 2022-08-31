Sinema tarihinde çekilmiş ikonik filmlere imzasını atan James Cameron’un en iyi filmlerini listeledik.

Farklı türlerde çekilmiş olan James Cameron filmleri, günümüzden bugüne kadar en çok izlenen ve oldukça başarılı olmuş eserlerdir. James Cameron filmleri, gişede çok iyi işler yapmış ve yapımcılarına oldukça iyi para kazandırmıştır. Bu nedenle oldukça varlıklı bir yönetmen olan James Cameron ilerleyen dönemlerde pek çok filmin de prodüktörlüğü üstlenmiştir.



En İyi James Cameron Filmleri

Terminator 2: Judgment Day

Aliens

Titanic

Avatar

True Lies

Yukarıdaki James Cameron filmleri listesi IMDB puanlarına göre sıralanmıştır.

Terminator 2: Judgment Day (1991)

Terminator serisi, yönetmen James Cameron filmleri içerisinde şüphesiz kitleleri etkilemek konusunda yapılmış en iyi işlerden bir tanesi. Terminator serisinin ilk iki filminin yönetmeni olan James Cameron, bu serinin temellerini atmış ve sinema tarihinin en iyi aksiyon/bilim kurgu filmlerinden birisine imza atmıştır. Genellikle devam filmleri ilk filmlerden daha sönük kalsa da Terminator 2 Judgement Day, bu klişeyi kırmış ve ilk filmden bile daha iyi bir eser olmayı başarmıştır.

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong

IMDB Puanı: 8.6

Aliens (1986)

Ülkemizde “Yaratığın Dönüşü” ismiyle bilinen Aliens, James Cameron’un çektiği Alien filmlerinden bir tanesidir. En iyi Ridley Scott filmlerinden biri olan Alien’ın devam filmi olan Aliens, serideki en iyi eserlerden bir tanesidir. Neredeyse her Alien filminin başka bir yönetmen tarafından çekildiğini düşünürsek 80’lerde Alien filmi çekmek için Ridley Scott’tan en ideal yönetmen James Cameron olarak gösterilebilir.

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Oyuncular: Sigourney Weaver, Michael Biehn, Carrie Henn

IMDB Puanı: 8.4

Titanic (1997)

Sinema tarihinde yeri çok ayrı olan Titanic, hem anlattığı hikayeyle hem de onu anlatış şekliyle oldukça özel bir yerdedir. Yönetmen James Cameron filmleri arasında en yoğun duyguları barındıran filmlerden biri olan Titanic adeta zamansız bir eserdir. Pek çok sinema severin izlemiş olduğu bu film defalarca kez izlenebilecek kadar iyi bir filmdir. En iyi Leonardo DiCaprio filmlerinden biri olan Titanic, ünlü oyuncunun kariyerinin parlamasını da sağlamıştır.

Tür: Drama, Romantizm

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane

IMDB Puanı: 7.9

Avatar (2009)

James Cameron’un gişede rekorlar kıran filmi Avatar, çıktığı dönem sinemada büyük bir bomba etkisi yaratmıştı. Oldukça yüksek bir bütçe ile yapılan bu film teknolojik açıdan daha önce sinemada görmediğimiz pek çok şeyi bize gösteren bir filmdi. Döneminde milyonlarca izleyiciyi sinemaya dolduran Avatar, dünyanın en çok gişe elde elde eden filmlerinin başında geliyor. Hem hikayesi hem de görselliğiyle dikkat çeken bu filmi daha önce izlediyseniz bile tekrar izlemekten keyif almanız mümkün.

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

IMDB Puanı: 7.8

True Lies (1994)

Komedi ve aksiyon öğelerini bir arada bulunduran True Lies, sıradan gözüken bir adamın esasında ajanlık yapmasını konu alıyor. Karısı tarafından aldatıldığını düşünen bu adam, gerçeği öğrenmek için bir takım yöntemlere başvuruyor ve sonrasında olaylar gelişiyor. Klasikleşmiş bir casusluk filmi olan True Lies, James Cameron imzası taşıyan oldukça keyifli bir film.

Tür: Aksiyon, Komedi, Gizem

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold

IMDB Puanı: 7.3



Bu listemiz, James Cameron’un tüm filmleri içerisinde yer alan en iyi eserlerin derlenmesi ile oluşturuldu. Umuyoruz ki bu liste, izleyecek güzel bir şeyler arayanlar için faydalı olmuştur. Sizin favori James Cameron filminiz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel teknoloji ve oyun haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.