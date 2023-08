Gereğinden Fazla Abartılan Overrated Filmler

Bazı filmler vardır, çok iyidir ve hak ettiği değeri alır. Bu zaten beklenen bir şeydir değil mi? İyi olan bir şey başarılı olur ve herkes tarafından konuşulur. Bunun yanı sıra overrated filmler de vardır. Herkes tarafından konuşulur, yüksek puanlar havada uçuşur ama neden olduğunu anlayamazsınız.

İşte biz de bu yazımızda overrated filmleri listeledik. Eminiz ki pek çok kişi bu filmlerin overrated olduğunu düşünüyorduk ancak dile getirmeye çekiniyordur.

En Overrated Filmler

Avatar

Pek çoğumuz Avatar’ın çok abartılmış bir film olduğu kanaatindeyiz değil mi? James Cameron’ın gişe rekorları kıran bu filmi daha sonrasında bir devam filmine de sahip oldu. Ama neden? İlk film çok mu iyiydi ki devamı geldi? Yani para olarak evet ama kim gerçekten Avatar’ı tekrar tekrar izleyecek kadar çok beğendi ki?

Filmin yayınlandığı 2009 senesinde Avatar “3 boyutlu sinema” tecrübesi sunuyordu ve bu akımın öncülerindendi. O dönem için bile çok vasat bir teknoloji olan 3 boyutlu sinema dönemi neyse ki kısa süre içerisinde bitti ve unutuldu. Bu teknolojinin ekmeğini en çok yiyen de hiç şüphesiz Avatar oldu.

İşin içinden teknolojiyi çıkardığımız zaman Avatar’ın son derece vasat bir film olduğunu çabucak kavrayabiliyoruz. Görsel efektleri ile övünen ve bunu o dönem çok iyi yapan Avatar, günümüzde artık hiçbir anlam ifade etmeyen bir film.

Bird Box

Sosyal medyanın gücüyle popülerleşen Bird Box son yıllarda çıkmış en overrated filmlerden bir tanesidir. 2018 yılında yayınlanan Bird Box, bu tarz filmleri daha önce hiç izlememiş kişileri etkilemeyi başardı ancak gözleri bir kumaş ile bağlayarak bir tür varlıktan korunmaya çalışmak… Ne kadar klişe ve banal.

Film bilim kurgu ve gerilim türünde ancak Bird Box’ta ne bilim kurgusal bir altyapı var ne de gerilim unsuru. Bu filmi izlerken gerilen ya da korkan var mı gerçekten. Ya da filmi bir bilim kurgu filmi diye ele almak ne kadar mantıklı? Neyse ki bu film de hızla unutuldu ve umuyoruz ki tekrar hatırlanmaz.

Star Wars Filmleri

Geldik en can alıcı kısma. Yazının kalanında artık daha iddialı konuşacağım. Sadece Star Wars filmleri değil, bir fikri mülkiyet olarak Star Wars dünyanın en overrated markasıdır. Neden mi? Onu da izah edeyim.

Pek çok Star Wars hayranına göre Star Wars bir bilim kurgu filmidir ve bilim kurguya yön vermiştir. Star Wars’un bilim kurgu zannedilmesi bile ne kadar overrated olduğunu çok iyi özetliyor. Esasında fantezi türünde bir eser olmasına rağmen “uzayda” geçtiği için bilim kurgu zannediliyor.

Star Wars’un bilim kurgu olarak anılmasındaki bir diğer faktör ise bilim kurgunun “havalı” bir şey olması. Çok daha niş bir kitleye hitap eden bilim kurgu eserlerini anlamak ve tüketmek zordur. Hayranları tarafından Star Wars’un bilim kurgu olarak adlandırılması da bu durumlarla ilintilidir.

Star Wars esasında çok minimal bir kitleye hitap edebilecek bir filmken nasıl oldu da küresel bir fenomen haline geldi anlamak çok güç. Ne kadar overrated bir film serisi olursa olsun çıkardıkları ürünlerle, oyunlarla, çizgi romanlarla ve sayısız farklı ticari eşyayla Star Wars hayatımızda var olmaya devam edecek, ne yazık ki.

The Hunger Games

Yine bir dönemin aşırı popüler olmuş işlerinden birisi de The Hunger Games’tir. “Battle Royale” kavramını hiç duymamış görmemiş kişiler için etkileyici bir film olan The Hunger Games’i çok beğendiyseniz muhtemelen daha önce hiç bu tarz film izlememişsiniz demektir.

The Hunger Games içinde bulundurduğu aşırı romantik temadan da ötürü bir hayli bayağı bir filmdi. Özellikle son sahnelerde yaşanan aşırı duygusal ve romantik dakikalar filmin genel atmosferine de çok aykırıydı. Neyse ki günümüzde artık bu seri unutulmaya yüz tuttu.

Harry Potter Filmleri

En az Star Wars kadar overrated olan bir diğer film serisi ise Harry Potter’dır. Pek çok Harry Potter fanı ile konuştuğum zaman fark ettiğim bir şey var ki herkes bu film serisini yaşı çok küçükken izlemiş ve filmdeki karakterler ile duygusal bir bağ kurmuşlar.

Demek oluyor ki aklı başında, yetişkinliğe erişmiş hiçbir sinema izleyicisine hitap etmeyen bu seri sadece çocuklara ya da çocukken bu seriye maruz kalanlara hitap ediyor. Gerçekten aranızda hiç 20 yaşından sonra bu filmleri ilk kez izleyip beğeneniniz var mı? Hiç sanmıyorum.

James Bond Filmleri

James Bond filmleri 60’larda ya da 70’lerde çok havalı olmuş olabilir ama artık günümüzde James Bond filmlerinin hiçbir ilgi çekiciliği kalmamıştır. No Time to Die, Spectre, Skyfall, Quantum of Solace gibi son James Bond filmleri son derece abartılmış ve hak ettiği değerden fazlasını görmüştür.

Everything Everywhere All at Once

2022’nin en sıra dışı ve çok konuşulan filmlerinden biri de Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda). Kişisel olarak günümüz dünyasında geçen fantastik filmleri sevmesem de bu filmin genel olarak neden bu kadar çok beğenildiğini de anlamış değilim.

Komedi ve fantezi türlerini birleştiren bu yapım büyük ses getirdi ama neden? Komedi unsurlarının çok kötü olduğu düşünmekle beraber yarıda kapatıp devamını getiremediğim nadir filmlerden biridir.

Overrated filmler ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Size göre en overrated film nedir? Listemizdeki filmler arasında overrated olmadığını düşündüğünüz bir yapım var mı?