A Dance of Fire and Ice

A Dance of Fire and Ice, sahip olduğunuz dengeyi korurken yörüngenizdeki gezegenlere rehberlik edebileceğiniz müzikal bir oyundur.

Raşit Bütüner - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

A Dance of Fire and Ice, PC ve Android sürümleriyle oyuncuların karşısına çıkıyor. Her biri yeni şekle ve ritme 20 dünya bulunan oyunda, yörüngenizi korumak için çok dikkatli davranmanız gerekiyor.

A Dance of Fire and Ice İndir

A Dance of Fire and Ice APK oyun içinde kendine ait şekil ve ritimleri olan 20 farklı dünyaya sahip. Her dünya, özgün bir şekilde çizilmiş fantezi manzaralarıyla öne çıkıyor. Ayrıca bu dünyaların kısa öğretici seviyeleri ve tam uzunlukta bir patron seviyesi bulunuyor. Bu da öğretici bir oyun tecrübesine ek olarak görsel ve işitsel duyarlılıklar geliştirmenize yardımcı oluyor.

A Dance of Fire and Ice, ücretli bir oyun olmasına karşılık yeni seviyeleri ücretsiz bir şekilde oynanabilir. Sürekli olarak güncellenen oyun, ilerleyen dönemler için de sizlere taahhüt veriyor. Bu çerçevede, A Dance of Fire and Ice APK, alışılagelen oyunların aksine uzun soluklu bir maceraya çağrıda bulunuyor.

A Dance of Fire and Ice Özellikleri

A Dance of Fire and Ice’ın manuel ve otomatik olmak üzere iki farklı kalibrasyon seçeneği bulunuyor. Odaklanmanın süreklilik açısından çok önemli olduğu bu oyunda, hedef alırken görüntü kadar seslere de dikkat etmeniz gerekiyor. Bu nedenle oynama tarzınıza en yakın kalibre türünü tercih ederek oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

A Dance of Fire and Ice APK, kalibrasyon açısından zorlayıcı görünse de sakin olmanız gerekiyor. Taklalar atarak ilerlemenize uygun olarak oyun ekranın da ileriye doğru kayması gözlerinizi yorabilir. Ancak uygun kalibre aralığını yakaladıktan sonra geriye sadece kırılacak yeni rekorlar kalıyor.