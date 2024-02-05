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A Little to the Left

A Little to the Left

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 1.22 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Max Inferno
  • İndir

Rahatlatıcı ve sakin bir bulmaca oyunu mu arıyorsunuz? A Little to the Left indirin ve sakince bulmca çözmenin keyfine varın.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Max Inferno tarafından geliştirilen ve Secret Mode tarafından yayınlanan A Little to the Left rahatlatıcı bir bulmaca oyunudur. 2 boyutlu bir yapım olan A Little to the Left yavaş yavaş sakin bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyundur.

Birden fazla çözüm seçeneği sunan bu oyunda sezgilerinizi takip ederek rahatça bulmaca çözebilirsiniz. Gündelik bulmaca oyunu sevenlerin favorisi olabilecek bir oyun olan A Little to the Left dilediğiniz zaman pas geçebileceğiniz bulmacalara da sahip.

İpucu sistemi ile az ya da çok ipucu alabiliyorsunuz. Diğer gergin ve zor bulmaca oyunlarının aksine A Little to the Left sizi çok fazla zorlamadan rahat bir şekilde eğlendirecek.

A Little to the Left İndir

Siz de hemen A Little to the Left indirin ve bu keyifli bulmaca oyununun keyfine varın. 100’den fazla bulmacayı çözün ve eğlenmeye bakın.

A Little to the Left Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+) ve Windows 10
  • İşlemci: 1.8 GHz  ya da daha hızlı bir işlemci
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: Direct X 9.0c destekleyen bir video kartı
  • DirectX: Sürüm 9.0c
  • Depolama: 1250 MB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: Herhangi bir ses kartı
ARTILAR

Türkçe dil desteği

Rahatlatıcı oynanış

Yeterli oynanış süresi

EKSİLER

Sıkı bulmaca oyuncuları için biraz kolay bir oyun