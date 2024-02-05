A Little to the Left
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.22 GB
- Üretici Max Inferno
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Rahatlatıcı ve sakin bir bulmaca oyunu mu arıyorsunuz? A Little to the Left indirin ve sakince bulmca çözmenin keyfine varın.
Max Inferno tarafından geliştirilen ve Secret Mode tarafından yayınlanan A Little to the Left rahatlatıcı bir bulmaca oyunudur. 2 boyutlu bir yapım olan A Little to the Left yavaş yavaş sakin bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyundur.
Birden fazla çözüm seçeneği sunan bu oyunda sezgilerinizi takip ederek rahatça bulmaca çözebilirsiniz. Gündelik bulmaca oyunu sevenlerin favorisi olabilecek bir oyun olan A Little to the Left dilediğiniz zaman pas geçebileceğiniz bulmacalara da sahip.
İpucu sistemi ile az ya da çok ipucu alabiliyorsunuz. Diğer gergin ve zor bulmaca oyunlarının aksine A Little to the Left sizi çok fazla zorlamadan rahat bir şekilde eğlendirecek.
A Little to the Left İndir
Siz de hemen A Little to the Left indirin ve bu keyifli bulmaca oyununun keyfine varın. 100’den fazla bulmacayı çözün ve eğlenmeye bakın.
A Little to the Left Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+) ve Windows 10
- İşlemci: 1.8 GHz ya da daha hızlı bir işlemci
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Direct X 9.0c destekleyen bir video kartı
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 1250 MB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Herhangi bir ses kartı
Türkçe dil desteği
Rahatlatıcı oynanış
Yeterli oynanış süresi
Sıkı bulmaca oyuncuları için biraz kolay bir oyun