A Little to the Left

Rahatlatıcı ve sakin bir bulmaca oyunu mu arıyorsunuz? A Little to the Left indirin ve sakince bulmca çözmenin keyfine varın.

Kemal Tavus - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Max Inferno tarafından geliştirilen ve Secret Mode tarafından yayınlanan A Little to the Left rahatlatıcı bir bulmaca oyunudur. 2 boyutlu bir yapım olan A Little to the Left yavaş yavaş sakin bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyundur.

Birden fazla çözüm seçeneği sunan bu oyunda sezgilerinizi takip ederek rahatça bulmaca çözebilirsiniz. Gündelik bulmaca oyunu sevenlerin favorisi olabilecek bir oyun olan A Little to the Left dilediğiniz zaman pas geçebileceğiniz bulmacalara da sahip.

İpucu sistemi ile az ya da çok ipucu alabiliyorsunuz. Diğer gergin ve zor bulmaca oyunlarının aksine A Little to the Left sizi çok fazla zorlamadan rahat bir şekilde eğlendirecek.

A Little to the Left İndir

Siz de hemen A Little to the Left indirin ve bu keyifli bulmaca oyununun keyfine varın. 100’den fazla bulmacayı çözün ve eğlenmeye bakın.

A Little to the Left Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 (SP1+) ve Windows 10

: Windows 7 (SP1+) ve Windows 10 İşlemci : 1.8 GHz ya da daha hızlı bir işlemci

: 1.8 GHz ya da daha hızlı bir işlemci Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : Direct X 9.0c destekleyen bir video kartı

: Direct X 9.0c destekleyen bir video kartı DirectX : Sürüm 9.0c

: Sürüm 9.0c Depolama : 1250 MB kullanılabilir alan

: 1250 MB kullanılabilir alan Ses Kartı: Herhangi bir ses kartı