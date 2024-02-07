AER Memories of Old
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2.93 GB
- Üretici Forgotten Key
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AER Memories of Old indirin ve bu benzersiz uçuş oyununu tecrübe etmeye başlayın.
Forgotten Key tarafından geliştirilen ve Daedalic Entertainment tarafından yayınlanan AER Memories of Old 2017 yılında piyasada yerini aldı. Oldukça rahatlatıcı bir uçuş oyunu olan AER Memories of Old özünde bir macera oyunu.
AER Memories of Old’da oyuncular esrarengiz büyülü bir dünyayı keşfediyorlar. Geniş bir dünyaya sahip olan bu oyunda Auk’u canlandırıyoruz. Bir rüzgar uçucusu olan Auk antik bir medeniyetin kalıntıları aramak için yolculuğa çıkıyor.
Oyundaki görsellik ve ses efektleri sizi rahatlatacak cinsten. Sanatsal yönü ağır olan bir yapım karşımızda diyebiliriz. Gökyüzünde süzülerek uçmanın verdiği dayanılmaz hafifliği siz de yaşamak istiyorsanız AER Memories of Old’u deneyimleyebilirsiniz.
AER Memories of Old İndir
Hemen AER Memories of Old indirin ve bu eşsiz uçuş oyununu tecrübe edin. Dünyayı keşfedin ve kendinizi rüzgara bırakın.
AER Memories of Old Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Win 7, 8, 10, 64bit
- İşlemci: 3 GHz Dual Core CPU
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 560, AMD HD 6870
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX 9.0c destekleyen son sürücüler yüklenmiş ses kartı
Rahatlatıcı oynanışa sahip
Görsel olarak çok iyi