AER Memories of Old

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Forgotten Key tarafından geliştirilen ve Daedalic Entertainment tarafından yayınlanan AER Memories of Old 2017 yılında piyasada yerini aldı. Oldukça rahatlatıcı bir uçuş oyunu olan AER Memories of Old özünde bir macera oyunu.

AER Memories of Old’da oyuncular esrarengiz büyülü bir dünyayı keşfediyorlar. Geniş bir dünyaya sahip olan bu oyunda Auk’u canlandırıyoruz. Bir rüzgar uçucusu olan Auk antik bir medeniyetin kalıntıları aramak için yolculuğa çıkıyor.

Oyundaki görsellik ve ses efektleri sizi rahatlatacak cinsten. Sanatsal yönü ağır olan bir yapım karşımızda diyebiliriz. Gökyüzünde süzülerek uçmanın verdiği dayanılmaz hafifliği siz de yaşamak istiyorsanız AER Memories of Old’u deneyimleyebilirsiniz.

AER Memories of Old İndir

Hemen AER Memories of Old indirin ve bu eşsiz uçuş oyununu tecrübe edin. Dünyayı keşfedin ve kendinizi rüzgara bırakın.

AER Memories of Old Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Win 7, 8, 10, 64bit

: Win 7, 8, 10, 64bit İşlemci : 3 GHz Dual Core CPU

: 3 GHz Dual Core CPU Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 560, AMD HD 6870

: GeForce GTX 560, AMD HD 6870 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 3 GB kullanılabilir alan

: 3 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX 9.0c destekleyen son sürücüler yüklenmiş ses kartı