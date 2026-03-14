Altinstar Okey 101 Oyna APK, birçok yerli masa oyununu çevrimiçi oynayabileceğiniz kapsamlı bir platform olarak karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 10 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Uygulama tek bir oyunla sınırlı değildir. İçerisinde Okey, Tavla, Batak, Yüzbir (101) ve Pişti gibi Türk kültürünün en sevilen kahvehane ve masa oyunlarını barındıran "hepsi bir arada" (all-in-one) bir platformdur.

AltınStar'ın en güçlü yönü sosyal özellikleridir.

Oyuncular sadece eğlence için değil, rütbe atlamak ve liderlik tablolarında yükselmek için de yarışırlar.

Gerçekçi bir Okey deneyimine ne dersiniz? Altinstar Okey 101 Oyna APK ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla Okey veya Tavla oynayabilir, sıralama tablosunda yükselmeye çalışabilirsiniz. Okey tutkunları için ideal bir seçenek olan Altinstar APK, katlamalı oyun seçeneği de sunmaktadır.

İster misafir olarak isterseniz de hesap açarak oyuncularla Okey deneyimi yaşayabilirsiniz. Özel maçlara katılabilir, turnuvalarda kendinizi gösterebilir veya arkadaşlarınızla eşli oyunlara katılabilirsiz.

Altinstar Okey 101 Oyna, oyunculara birçok ödül imkanı sunmaktadır. Eğer günlük ödüllerden yararlanmak istiyorsanız, çekilişlere katılmalı ve şansınızı denemelisiniz. Kazandığınız ödüller, daha çok Okey oynamanıza yarayacaktır. Bu nedenle oyun içi paranızı sürekli biriktirmeli ve hem oyunlardan hem de çekilişlerden ödül kazanmalısınız.

Altinstar Okey 101 Oyna APK İndir

Altinstar, oynanabilir birçok oyun modunu içerisinde barındırıyor. Bazı modlar ilk başta açık olmasa da, oyunda geliştikçe modların kilidini açabilir ve maçlara katılabilirsiniz. Bu sayede hem premium maçlara katılabilir hem de kendi odanınızı kurarak arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz.

Okey’in yanı sıra Tavla da oynayabildiğiniz bu oyunda, sıkıldığınız anlarda oyun değiştirebilirsiniz. Diğer oyun modlarının aksine Tavla’da, sadece iki kişi oynadığınız için kazanma ihtimaliniz daha yüksektir. Eğer paranızı yükseltmek ve kazanmak istiyorsanız, Tavla en iyi seçenek olabilir.

Okey ve Tavla severler için geliştirilen Altinstar Okey 101 Oyna APK’yı indirerek, siz de heyecanlı eşli ve tekli maçlarda mücadele edebilirsiniz.

Altinstar Okey 101 Oyna Oyunu Özellikleri

Gerçekçi Okey oynama imkanı

Eşli ve tekli oyun modları

Bire bir Tavla maçları

Günlük görevler ve ödüller

Büyük çekilişler

Masa kurma ve özel maçlara katılma