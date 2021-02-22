Günümüzde akıllı telefonlardan para kazanmak çok da yabancı bir kavram değil. Peki ama para kazandıran uygulamalar neler? Sizler için oluşturduğumuz bu rehberde hemen bugün kullanmaya başlayabileceğiniz para kazandıran mobil uygulamalar listesi ile karşınızdayız.

Şu sıralar akıllı telefonlardaki mobil uygulamalardan para kazanmanın pek çok farklı yöntemi bulunuyor. Örneğin ödüllü bilgi yarışmalarına katılabilir, şirketlerce oluşturulan anketleri doldurabilir, bir mağazanın fotoğrafını çekebilir ya da o mağazadaki hizmeti değerlendirebilirsiniz.

Para Kazandıran Uygulamalar Neler?

Bounty

Google Ödüllü Anketler

Yandex.Toloka

Hadi

Oyna Kazan

1- Bounty

Platform: Android / iOS

Bulunduğunuz konum üzerinden çevrenizdeki fırsatlara ulaşmanıza olanak sunan Bounty, listemizin ilk sırasında yer alıyor. Bu uygulamada bir mağazanın fotoğrafını çekmek, raftaki ürünlerin fotoğrafını çekmek, bu mağazadaki hizmeti değerlendirmek ve basit anketler doldurmak gibi pek çok görev bulunuyor.

Yani görevlerin bazılarını oturduğunuz yerden, bazılarını da çevrenizdeki mekanlardan yapabiliyorsunuz. Bu sayede şirketlerce açılan bu görevleri tamamlayarak para kazanmanız mümkün hale geliyor. Kazandığınız bakiyeyi ise her cuma günü hesabınıza yatırabiliyorsunuz.

2- Google Ödüllü Anketler

Platform: Android

Google Play Store üzerindeki harcamalarınızı bedavaya getirmek ister misiniz? Google tarafından kullanıma sunulan ve anket doldurma mantığı üzerine çalışan Ödüllü Anketler uygulaması, her ankette Play Store bakiyesi kazanmanızı sağlıyor. Bu sayede her hafta gelen anketleri çözebilir ve Play Store bakiyesi edinebilirsiniz.

Bu uygulama yalnızca Android cihazlarda kullanılabiliyor olsa da Play Store'daki uygulama, kitap, film ve uygulama içi satın alımlarınızı bedavaya getirebilir. Yapmanız gereken tek şey mobil uygulamayı indirmek, düzenli aralıklarla gelen anketleri beklemek ve bunları doldurmak olacak!

3- Yandex.Toloka

Platform: Android / iOS

Yine görev mantığı üzerine çalışan Yandex.Toloka hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabilen para kazanma uygulamalarından bir tanesi olarak öne çıkıyor. Yandex'in harita hizmetlerini geliştirmek amacı ile ortaya koyulan bu servisle birlikte çevrenizdeki mekanları doğrulayarak para kazanmanız mümkün hale geliyor.

İstediğiniz görevi seçerek verilen talimatları yerine getirebilirsiniz. Bunun ardından görevde kazandığınız para Yandex hesabınıza yatacak ve bu parayı Yandex.Money, PayPal ya da Skrill gibi servisler aracılığı ile hızlıca banka hesabınıza aktarabileceksiniz.

4- Hadi

Platformlar: Android / iOS

Bir yerlere gitme fikrine sıcak bakmıyorsanız, bilgi dağarcığınızla para kazanmaya ne dersiniz? Hadi, tam da aradığınız uygulama olabilir. Her gün yapılan bilgi yarışmasında bütün sorulara doğru cevap veren kişiler, büyük ödülü kendi aralarında bölüşüyorlar.

Nitekim film, dizi, müzik, sinema, genel kültür, bilim, spor gibi kategorilerden derlenen bu yarışmalar, bazı günlerde günde üç defaya kadar düzenlenebiliyor. Eğer bu fikir hoşunuza gittiyse, Hadi uygulamasını hemen aşağıdaki bağlantıdan akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.

5- Oyna Kazan

Platformlar: Android / iOS

Tıpkı Hadi gibi canlı bilgi yarışması olan Oyna Kazan da, oturduğunuz yerden para kazanmanıza yardımcı olacak uygulamalardan birisi olarak öne çıkıyor. Yine film, dizi, müzik, sinema, genel kültür, bilim, spor gibi kategorilerden derlenen bu yarışmalarda büyük ödülü, sona kalan bir kişi alıyor.

Yani Hadi'nin aksine sona kalan kişiler ödülü paylaşmıyor, son bir kişi kalana kadar sorular devam ediyor. Tabii bu da rekabetin dozunu gerçekten yüksek bir sınıra çekmiş oluyor. Eğer bu fikir hoşunuza gittiyse, Oyna Kazan uygulamasını hemen aşağıdaki bağlantıdan akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.

Görmüş olduğunuz üzere günümüzde mobil uygulamalardan para kazanmanın pek çok yolu bulunuyor. Hemen yukarıda yer alan para kazandıran uygulamalar arasından bir seçim yapabilir ve kısa görevlerle birlikte anında para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Sizler için oluşturduğumuz bu listenin de sonuna geldik. Peki siz bu listede yer alan uygulamalar ve yöntemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu uygulamaları deneyecek misiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.