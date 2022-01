Annelids APK Worms oyununa benzerliğiyle dikkat çeken taktiksel savaş oyunu. Annelids Online Battle APK ücretsiz Worms mobile oyunu arayanlara tavsiyedir.

Erkan Calp - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Annelids Online Battle APK, solucanların savaşı üzerine kurulu taktiksel bilgisayar oyunu serisi Worms’a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Worms serisinin herhangi bir oyununu oynadıysanız bu oyuna bayılacaksınız. Worms’dan farklı olarak mücadele sıra tabanlı olmuyor yani diğer solucanların hareket etmesini beklemiyorsunuz. Solucanların karşılıklı sürekli mücadelesi oyunu daha zevkli hale getiriyor.

Annelids APK İndir

Yeraltı dünyasında geçen solucan savaşları oyununda amacınız birçok farklı silahla tüm düşman solucanlarını öldürmek. Oyunu tek başınıza yapay zeka tarafından kontrol edilen solucanlara karşı oynayabildiğiniz gibi online birebir veya altı oyuncuya kadar oynayabiliyorsunuz. Deathmatch (Ölüm maçı), Team Deathmatch (Takımlı ölüm maçı), Capture the Flag (Bayrağı yakala), Conquest (Ele geçir), King of the Hill (Tepenin kralı) ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz oyun modu içeriyor. Savaşçı solucanları bir araya getiren haritalar prosedürel olarak oluşturuluyor; bu da her oynayışınızda farklı haritayla karşılaşacağınız anlamına geliyor.

Worms oyununu mobilde ücretsiz oynamak isteyenler için en iyi alternatiflerden biri olan Annelids APK, 68 görev, 17 harita, 33 benzersiz silah ve oynarken keşfedeceğiniz 9 sır içeriyor.

Worms oyunu gamepad veya klasik dokunmatik butonlarla oynanıyor. Ekranın sağ bölümünden solucanınızın gideceği yönü belirliyor, sol bölümden de düşman solucanları bitirici vuruşu ayarlıyorsunuz. Ekranın sol üst bölümünden de hangi solucanı hangi silahla öldürdüğünüzü görüyorsunuz.