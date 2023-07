Armored Core VI: Fires of Rubicon

OYUN

LEGO Oyunlarında %90'a Varan İndirim: Bu Fırsat Kaçmaz!

LEGO oyunları için indirim fırsatı sunuldu. Popüler dijital oyun mağazası Steam'de başlatılan kampanya kapsamında LEGO The Lord of the Rings oyunundan LEGO Batman 2: DC Super Heroes'e kadar pek çok yapım çeşitli oranlarda indirime girdi.