Armored Core VI: Fires of Rubicon, uzak gelecekte geçen robot temalı bir aksiyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FromSoftware tarafından geliştirilen ve üçüncü şahıs nişancı mecha oyunu olan Armored Core VI: Fires of Rubicon, gelecekte geçen paralı bir pilot olarak göreve başlayan bir kahramanı konu alıyor. Oyun henüz çıkmasa da geliştiriciler tarafından net bir tarih belirlenmiş gibi.

25 Ağustos'ta çıkması beklenen Armored Core VI: Fires of Rubicon'da, emrinizde olan ve büyük savaş robotlarını işleten sizi konu alıyor diyebiliriz. Çeşitli ana oyunlarıyla oyun dünyasının hep içinde olan Armored Core'un, 1997'deki ilk oyununun sonrasında 13 ana oyun, yedi yan ürün ve üç yeniden düzenlenmiş hikayesi bulunuyor. Ağustosta çıkacak olan Armored Core serisinin son oyunu, PS4, PS5, Xbox One, Xbox X/S ve Windows platformlarında oyuncularla buluşacak.

Armored Core VI: Fires of Rubicon İndir

Oyunun hikayesine kısa bir şekilde değinirsek; uzak gezegenlerden olan Rubicon 3'te ne olduğu belirsiz, gizemli bir madde bulunuyor. Bu maddenin insanlığa yararlı bir şey olması beklenirken, tam aksine gezegeni ve çevredeki diğer yıldızları ateşlere boğan bir felakete neden oldu. Siz de çıktığı gibi Armored Core VI: Fires of Rubicon indirin ve Rubicon 3'ü bu felaketten kurtarın.

Bu "Coral" adlı maddenin gücüne sahip olmak için, tüm şirketler ve direniş grupları birbirleri arasında savaş veriyor. Biz ise bir paralı asker olarak, Rubicon 3'e sızıyoruz. Ardından direnişçilere ve şirketlere karşı Rubicon dünyasının kötü bir yol almaması için savaşıyoruz.

Son derece hareketli ve hızlı mekanik yapısıyla beraber Armored Core VI: Fires of Rubicon, düşmanlarınızı alt etmek adına size hem karada, hem de havada saldırı yapmanız için imkan sağlıyor. Gafiklerin de büyük ölçüde muazzam olduğu bu oyunda, silahlarınızı ve ekipmanlarınızı güçlendirerek kıyasıya savaşlar vermek zorundasınız. Ayrıca, oyunda bulunan güçlü bossları alt etmek hiç kolay olmayacak. Bunun için savaş ve saldırı taktikleri oluşturmanız gerekiyor.

Armored Core VI: Fires of Rubicon Sistem Gereksinimleri